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Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Агрегатор такси

Стало слишком дорого: белгородцы отказываются от поездок на такси, когда есть выбор

20 октября 2023, 11:46
Фото: 1MI
Агрегатор такси

В Белгороде теперь поездкам на такси предпочитают общественный транспорт

После новых изменений в законе «О такси» поездки стали ощутимо дороже. Насколько существенна разница между предыдущими месяцами и этой осенью, пересядут ли белгородцы с такси в автобусы, и почему таксисты считают, что подорожание необходимо — читайте в материале Бел.Ру.

Как изменились цены

Мы уже рассказывали, что пришло с новыми изменениями в законе «О такси» и смотрели, сколько сейчас стоит вызов такси на небольшие расстояния и из одного конца города в другой. Оказалось, что введение ограничений для таксистов и агрегаторов всё же повлияло на ценообразование, и стоимость стала выше на 5-15%. Теперь мы решили заглянуть в наши поездки несколькими месяцами ранее и сравнить, как именно поменялись цены.

Белгородцы ещё не забыли, что по городу можно было ездить за 140-160 рублей, а на небольшие расстояния — от 120 рублей.

Цены на такси в БелгородеЦены на такси в Белгороде
Цены на такси в БелгородеЦены на такси в Белгороде
Цены на такси в БелгородеЦены на такси в Белгороде
Цены на такси в БелгородеЦены на такси в Белгороде
Цены на такси в БелгородеЦены на такси в Белгороде
Цены на такси в Белгороде
Фото: Bel.ru

В сентябре же вечером по центру города проехаться стоило уже 200, из одной части города в другую — 260-360. В октябре поездки только по Харгоре — от 240 рублей. С мая по август такие ценники были максимальными и только во время повышенного спроса.

Цены на такси в БелгородеЦены на такси в Белгороде
Цены на такси в БелгородеЦены на такси в Белгороде
Цены на такси в БелгородеЦены на такси в Белгороде
Цены на такси в Белгороде
Фото: Bel.ru

Поездки на два и более адреса в начале года, весной и летом стоили от 290 до 370 рублей. И это уже с учётом повышенного спроса.

Цены на такси в БелгородеЦены на такси в Белгороде
Цены на такси в БелгородеЦены на такси в Белгороде
Цены на такси в БелгородеЦены на такси в Белгороде
Цены на такси в БелгородеЦены на такси в Белгороде
Цены на такси в БелгородеЦены на такси в Белгороде
Цены на такси в Белгороде
Фото: Bel.ru

В сентябре–октябре сложно вызвать такси на несколько адресов дешевле чем за 400-470 рублей. А иногда цена превышает и 500 рублей.

Цены на такси в БелгородеЦены на такси в Белгороде
Цены на такси в БелгородеЦены на такси в Белгороде
Цены на такси в БелгородеЦены на такси в Белгороде
Цены на такси в БелгородеЦены на такси в Белгороде
Цены на такси в Белгороде
Фото: Bel.ru

В корпоративном такси всё тоже печально. Такие поездки как правило и без того дороже, но с введением новых правил даже на маленькие расстояния стоит тариф от 260 рублей. В истории корпоративных поездок мы нашли забавный момент, когда в дневное время вне часа пик за два часа цена на одно и то же расстояние изменилась на 50 рублей. Как устанавливают эти цены — понять сложно. Возможно, влияет уже привычный «Высокий спрос».

Цены на такси в БелгородеЦены на такси в Белгороде
Цены на такси в БелгородеЦены на такси в Белгороде
Цены на такси в Белгороде
Фото: Bel.ru

Справедливости ради, хоть редко, но можно «уловить» корпоративное такси подешевле — 150 рублей на короткие расстояния. Однако это скорее исключение.

Цены на такси в БелгородеЦены на такси в Белгороде
Цены на такси в Белгороде
Фото: Bel.ru

Но всё это, конечно, не сравнится с тем, как иногородние таксисты «грабят» военных в Валуйском округе. Там поездка по городу стоит от 700 до 1000 рублей, а если военнослужащему нужно вернуться домой в Россошь, таксист может заработать на нём около 10 тысяч рублей. А отвозя пассажира, которому некуда деваться (местных водителей к военным не подпускают), в Москву или Санкт-Петербург, водитель получает больше средней месячной зарплаты — 50-70 тысяч.

Пересаживаемся на автобусы

В социальных сетях Бел.Ру мы провели опросы белгородцев, где спросили, отказались ли они от поездок на такси из-за повышения цен. Во всех соцсетях более 60% проголосовавших ответили, что отказались, так как стало слишком дорого. От 8 до 20% предпочли комфорт в поездке и готовы за него платить, сколько бы такси ни стоило. 11-18% белгородцев проголосовали за то, что всегда ездят на автобусах и не следят за изменениями цен на такси. И только о 3 до 6% жителей Белгородской области не заметили повышения цен на такси вообще.

Получается, что подорожание таких поездок привело к тому, что многим становится не по карману передвигаться на такси, и они предпочтут ехать на автобусе. Не исключаем, что среди проголосовавших за отказ от такси есть те, кто ездит на собственном автомобиле. Но и это тоже недешёвое удовольствие.

Таксисты не согласны!

После того, как мы разместили опросы на нескольких площадках, нам написал один наш читатель, который, судя по всему, работает в такси. Мужчину не устроило, что люди могут отказываться от поездок из-за высокой цены, и пояснил, что перевозчики не имеют никакого отношения к ценообразованию, но тем не менее им нужно на что-то жить. По мнению белгородца, поездки на такси похожи на походы в магазины, где точно так же дорожают продукты. И повышение цен на такси может быть некоторой помощью для водителей, которым для работы нужно обеспечивать транспорт:

«Посмотрите хотя бы, сколько стоит самый бюджетный авто для такси, сколько стоят запчасти, сколько стоит страховка для такси, сколько комиссии берет агрегатор, по чём бензин».

Что правда — то правда, цены на обслуживание авто растут. Например, недавно журналисты Бел.Ру узнавали, насколько дороже стало поменять зимнюю резину. Также мы уже писали, что в регионе продолжают расти цены на бензин.

Отсюда понятно, почему таксисты могут переживать из-за падения спроса на их услуги. Ведь поддерживать автомобиль в хорошем состоянии, а также кормить семью, оплачивать квартиру и минимальные потребности нужно независимо от того, мало клиентов или нет.

Вечный час пик: насколько выросли цены на такси в Белгороде этой осенью?
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#Такси#Цены#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Екатерина Никулина
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