Стало слишком дорого: белгородцы отказываются от поездок на такси, когда есть выбор

После того, как мы разместили опросы на нескольких площадках, нам написал один наш читатель, который, судя по всему, работает в такси. Мужчину не устроило, что люди могут отказываться от поездок из-за высокой цены, и пояснил, что перевозчики не имеют никакого отношения к ценообразованию, но тем не менее им нужно на что-то жить. По мнению белгородца, поездки на такси похожи на походы в магазины, где точно так же дорожают продукты. И повышение цен на такси может быть некоторой помощью для водителей, которым для работы нужно обеспечивать транспорт: