Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Как сообщает Министерство обороны в своём Telegram-канале, сегодня ночью силы ПВО пресекли попытку украинцев атаковать беспилотниками объекты на территории Российской Федерации.
Известно о двух нападениях: сперва в небе уничтожили уничтожены 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей, затем — ещё девять там же. Как рассказал в своём канале мэр Москвы Сергей Собянин, беспилотники были сбиты в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе.
При этом Белгородской области в списке нет. Отметим, что позавчера впервые за долгое время ВСУ не выпустили ни одного снаряда по территории региона.