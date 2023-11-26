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Два десятка украинских беспилотников атаковали ночью Московскую и другие области

Два десятка украинских беспилотников атаковали ночью Московскую и другие области

26 ноября 2023, 07:00
Фото: Midjourney
Минобороны РФ сообщило о ночной атаке беспилотников на ряд областей. Среди последних есть соседская с Белгородской Брянская область.

Как сообщает Министерство обороны в своём Telegram-канале, сегодня ночью силы ПВО пресекли попытку украинцев атаковать беспилотниками объекты на территории Российской Федерации.

Известно о двух нападениях: сперва в небе уничтожили уничтожены 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей, затем — ещё девять там же. Как рассказал в своём канале мэр Москвы Сергей Собянин, беспилотники были сбиты в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе.

При этом Белгородской области в списке нет. Отметим, что позавчера впервые за долгое время ВСУ не выпустили ни одного снаряда по территории региона.

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