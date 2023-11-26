Два десятка украинских беспилотников атаковали ночью Московскую и другие области

Известно о двух нападениях: сперва в небе уничтожили уничтожены 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей, затем — ещё девять там же. Как рассказал в своём канале мэр Москвы Сергей Собянин, беспилотники были сбиты в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе.