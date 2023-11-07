Белгородскую область обстреляли из гранатомёта СПГ-9

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Больше всего накануне досталось Шебекинскому округу. Со стороны Украины из гранатомёта обстреляли село Середа: всего насчитали 15 выстрелов. Там же с дрона сбросили один осколочный боеприпас.
Под обстрел попала Новая Таволжанка — установлено четыре прилёта, уничтожен один квадракоптер. По хутору Марьино выпущено семь миномётных снарядов, по хутору Панков и МАПП «Шебекино» — три и два снаряда соответственно.
В Волоконовском районе под огнём оказался хутор Старый — по нему выпустили 14 миномётных снарядов и один снаряд из гранатомёта СПГ-9. Ещё одно взрывное устройство сбросили с беспилотника.
Со стороны Украины выпустили по четыре артиллерийских снаряда по сёлам Красный Хутор и Журавлёвка Белгородского района, а в селе Солнцевка сбросили с БПЛА три взрывных устройства.
ВСУ атаковали два населённых пункта в Грайворонском округе. Два миномётных снаряда было в селе Дроновка, пять артиллерийских снарядов — в селе Замостье.