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Обстрел

Белгородскую область обстреляли из гранатомёта СПГ-9

7 ноября 2023, 08:40
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ за день атаковали Белгородскую область более 60 раз

Вчера, 6 ноября, под обстрелы попали четыре района. Всего известно о 67 атаках. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений. Статистику опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Больше всего накануне досталось Шебекинскому округу. Со стороны Украины из гранатомёта обстреляли село Середа: всего насчитали 15 выстрелов. Там же с дрона сбросили один осколочный боеприпас.

Под обстрел попала Новая Таволжанка — установлено четыре прилёта, уничтожен один квадракоптер. По хутору Марьино выпущено семь миномётных снарядов, по хутору Панков и МАПП «Шебекино» — три и два снаряда соответственно.

В Волоконовском районе под огнём оказался хутор Старый — по нему выпустили 14 миномётных снарядов и один снаряд из гранатомёта СПГ-9. Ещё одно взрывное устройство сбросили с беспилотника.

Со стороны Украины выпустили по четыре артиллерийских снаряда по сёлам Красный Хутор и Журавлёвка Белгородского района, а в селе Солнцевка сбросили с БПЛА три взрывных устройства.

ВСУ атаковали два населённых пункта в Грайворонском округе. Два миномётных снаряда было в селе Дроновка, пять артиллерийских снарядов — в селе Замостье.

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