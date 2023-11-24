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Скорая помощь

«Простояли два часа»: белгородцы не откликнулись на зов медиков о помощи на дороге

24 ноября 2023, 10:25
Фото: 1MI
Скорая помощь

Военные помогли застрявшим на дороге белгородским медикам

Медики попали в неприятную ситуацию: колёса их автомобиля оказались повреждены. Пока водитель и врач пытались отремонтировать авто, фельдшер пыталась остановить проезжавших мимо водителей. На просьбу медиков откликнулись только военные, рассказал главврач белгородской скорой Алексей Жиров.

21 ноября по пути из Старого Оскола машина центральной станции скорой застряла на заснеженной дороге — повреждения получили два колеса. Пока врач и водитель приступили к ремонту, фельдшер пыталась остановить проезжавших автомобилистов, чтобы попросить у них помощи.

«Представьте себе: заснеженная дорога в чистом поле, в прямой видимости ни одного строения. На обочине с включёнными проблесковыми маячками стоит машина скорой медицинской помощи, и женщина в форме скорой помощи, голосуя, пытается остановить проезжающие машины», — описывает ситуацию главврач белгородской скорой Алексей Жиров.

Медики простояли на дороге около двух часов. Единственными, кто остановился, стали военные. Двое молодых бойцов помогли с ремонтом авто. Работы заняли в общей сложности 20 минут. После этого военные какое-то время сопровождали медиков на случай повторения непредвиденной ситуации.

Подробностей о себе бойцы не рассказали — «в целях секретности».

Вот так и приходится передавать слова благодарности просто двум молодым военнослужащим, единственным, кто остановился для помощи бригаде, когда она сама в этой помощи так нуждалась.
Алексей Жиров
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