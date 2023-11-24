«Простояли два часа»: белгородцы не откликнулись на зов медиков о помощи на дороге

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
21 ноября по пути из Старого Оскола машина центральной станции скорой застряла на заснеженной дороге — повреждения получили два колеса. Пока врач и водитель приступили к ремонту, фельдшер пыталась остановить проезжавших автомобилистов, чтобы попросить у них помощи.
«Представьте себе: заснеженная дорога в чистом поле, в прямой видимости ни одного строения. На обочине с включёнными проблесковыми маячками стоит машина скорой медицинской помощи, и женщина в форме скорой помощи, голосуя, пытается остановить проезжающие машины», — описывает ситуацию главврач белгородской скорой Алексей Жиров.
Медики простояли на дороге около двух часов. Единственными, кто остановился, стали военные. Двое молодых бойцов помогли с ремонтом авто. Работы заняли в общей сложности 20 минут. После этого военные какое-то время сопровождали медиков на случай повторения непредвиденной ситуации.
Подробностей о себе бойцы не рассказали — «в целях секретности».
Вот так и приходится передавать слова благодарности просто двум молодым военнослужащим, единственным, кто остановился для помощи бригаде, когда она сама в этой помощи так нуждалась.
Алексей Жиров