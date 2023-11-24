«Простояли два часа»: белгородцы не откликнулись на зов медиков о помощи на дороге

21 ноября по пути из Старого Оскола машина центральной станции скорой застряла на заснеженной дороге — повреждения получили два колеса. Пока врач и водитель приступили к ремонту, фельдшер пыталась остановить проезжавших автомобилистов, чтобы попросить у них помощи.