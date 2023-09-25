Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Скорая помощь

Главврач белгородской скорой объяснил, почему медики долго помогали избитому парню

25 сентября 2023, 08:55
Фото: 1MI
Скорая помощь

Главврач скорой Жиров объяснил долгую госпитализацию избитого парня в Белгороде

На Крейде накануне избили парня. Об этом рассказала белгородка. Она же пожаловалась на работу скорой помощи. По её словам, бригада приехала только через час. Затем возникли проблемы с транспортировкой. Подробности сообщает «Фонарь».

Белгородцы пожаловались на работу скорой помощи. Причиной стало то, что медики долго ехали к избитому парню. Глава белгородской скорой помощи Алексей Жиров объяснил ситуацию.

О происшествии в редакцию написала местная жительница. По её словам, инцидент произошёл на Крейде на улице Почтовой. Она добавила, что у пострадавшего были судороги, он хрипел и задыхался. Очевидцы пять раз вызвали медиков.

Также, как утверждает женщина, неподалёку была скорая, которая по каким-то причинам развернулась и уехала. В итоге бригада прибыла примерно через час. Ещё в течение получаса парня не могли погрузить в машину, «тащили по ступенькам».

«От боли пострадавший громко кричал, он потерял сознание. Прошло 1,5 часа бесценного времени, врачи не спешат, спокойно перемещаются, что-то обсуждают. Успеют ли спасти парня — вопрос. Как возможно такое отношение?» — интересуется белгородка.

Происшествие прокомментировал Алексей Жиров. Он пояснил, что бригаду отправили по первому вызову, однако пациента пришлось искать на месте. По словам главы скорой помощи, очевидцы не смогли назвать точную информацию, поскольку волновались. Парня обнаружили и оказали ему первую помощь, но возникли проблемы с транспортировкой.

Медицинские работники, девушки, пытались справиться с возбуждённым состоянием пациента своими силами, но сделать это сразу не представлялось возможным — привлекалась полиция. Через час после первого вызова человек был госпитализирован в стационар.
Алексей Жиров, глава белгородской скорой помощи
Ребёнка в Белгородской области увезли на скорой после ЧП на пикнике: что произошло
Узнать подробнее
Читайте также:
Почему скорая увозит жителей Белгорода в другие города и посёлки?На белгородском пляже напали на бригаду скорой помощи«Не грубил, осмотрел»: у белгородки не оказалось претензий к уволенному врачу скорой
#Белгородская область#Происшествия#Скорая помощь#Новости Белгорода#Жалоба#Избиение#Белгород#Наталья Корявых#Алексей Жиров
Подпишитесь
Гладков назвал причину громких звуков в Белгородской области
Сегодня, 11:02
Евросоюз снял санкции с погибшего в СВО белгородца
Сегодня, 07:27
Две женщины пострадали при обстреле Уразово в Белгородской области
Сегодня, 07:52
Обвиняемому в поджоге инсталляции в виде буквы Z в Белгороде избирают меру пресечения
Сегодня, 09:51
Ехавшую в авто женщину контузило из-за обстрела в белгородском Шебекино
Сегодня, 10:21
Белгородские чиновники лишатся премии и отпуска без прививки от гриппа
Сегодня, 06:54