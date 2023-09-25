Главврач белгородской скорой объяснил, почему медики долго помогали избитому парню

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Белгородцы пожаловались на работу скорой помощи. Причиной стало то, что медики долго ехали к избитому парню. Глава белгородской скорой помощи Алексей Жиров объяснил ситуацию.
О происшествии в редакцию написала местная жительница. По её словам, инцидент произошёл на Крейде на улице Почтовой. Она добавила, что у пострадавшего были судороги, он хрипел и задыхался. Очевидцы пять раз вызвали медиков.
Также, как утверждает женщина, неподалёку была скорая, которая по каким-то причинам развернулась и уехала. В итоге бригада прибыла примерно через час. Ещё в течение получаса парня не могли погрузить в машину, «тащили по ступенькам».
«От боли пострадавший громко кричал, он потерял сознание. Прошло 1,5 часа бесценного времени, врачи не спешат, спокойно перемещаются, что-то обсуждают. Успеют ли спасти парня — вопрос. Как возможно такое отношение?» — интересуется белгородка.
Происшествие прокомментировал Алексей Жиров. Он пояснил, что бригаду отправили по первому вызову, однако пациента пришлось искать на месте. По словам главы скорой помощи, очевидцы не смогли назвать точную информацию, поскольку волновались. Парня обнаружили и оказали ему первую помощь, но возникли проблемы с транспортировкой.
Медицинские работники, девушки, пытались справиться с возбуждённым состоянием пациента своими силами, но сделать это сразу не представлялось возможным — привлекалась полиция. Через час после первого вызова человек был госпитализирован в стационар.
Алексей Жиров, глава белгородской скорой помощи