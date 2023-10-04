«Шли вразвалочку»: главврач СМП Жиров ответил на претензии белгородцев к скорой

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Жительница Белгорода рассказала о ситуации, которая произошла в центре города 3 октября. По словам девушки, пожилой мужчина обнаружил в подъезде дома на Театральном проспекте, 3 парня без сознания. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, однако, как утверждает белгородка, ждали её более 20 минут. К тому времени, когда скорая приехала на место, парня не удалось спасти — он скончался.
Женщина попросила разобраться в возникшей ситуации, потому что медики якобы шли «вразвалочку».
Все, в том числе и я, возмущены скоростью реанимации. Более того, они подъехали к закрытому шлагбауму, хотя с другой стороны проезд был открыт. И сами медицинские работники шли вразвалочку, очень медленным, прогулочным шагом. Очень вас прошу разобраться в данной ситуации, потому что, если бы медицинская помощь была оказана вовремя, то, возможно, парень бы остался жив.
написала жительница
На обращение белгородки ответил главврач белгородской Станции скорой помощи Алексей Жиров. Он объяснил, что вызов поступил в 17:10, на место медики прибыли в 17:30. Главврач добавил, что парень на момент приезда врачей уже был мёртв минимум час, а расставленные шлагбаумы и правда осложняют работу бригадам.
Девушка сообщила о несостыковке: по её словам, пожилой мужчина видел парня живым, а спустя несколько минут тот уже лежал без сознания. «Часа пройти не могло», — утверждает жительница.
Я просто в шоке не от того, насколько «быстро» приехала реанимация, а от того, как сами сотрудники вальяжно шли, не прибавив скорости, будто уже понимали, что им нет смысла торопиться. Я обратилась с жалобой просто потому, что такая бригада может также «быстро» реагировать на другие случаи.
дополнила женщина
Алексей Жиров пообещал разобраться в ситуации и провести внутреннюю проверку.