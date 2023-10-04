«Шли вразвалочку»: главврач СМП Жиров ответил на претензии белгородцев к скорой

Жительница Белгорода рассказала о ситуации, которая произошла в центре города 3 октября. По словам девушки, пожилой мужчина обнаружил в подъезде дома на Театральном проспекте, 3 парня без сознания. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, однако, как утверждает белгородка, ждали её более 20 минут. К тому времени, когда скорая приехала на место, парня не удалось спасти — он скончался.