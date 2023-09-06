Почему скорая увозит жителей Белгорода в другие города и посёлки?

Posted Сегодня, 19:33
Published Сегодня, 19:33
Modified Сегодня, 19:39
Updated Сегодня, 19:39
Жительница областного центра недоумённо спросила губернатора, почему её с больным сердцем скорая увезла в Борисовскую ЦРБ, где нет ни кардиологии, ни УЗИ, ни холтера.
Родилась, прописана и проживаю в Белгороде, зачем белгородцев везти в другой город? У мужа нет машины, приехать проблематично. Условия в палате оставляют желать лучшего. Единственное радует — персонал: внимательные, заботливые, всё время подходят и спрашивают о самочувствии. В голове не укладывается: зачем отвезли в другой город?
Марина, белгородка
Вячеслав Гладков подтвердил, что проблема с нехваткой терапевтических коек, действительно, есть. В тот день они все были заняты, поэтому женщину отвезли в ближайшую больницу, где они были — в Борисовскую ЦРБ, которая, к слову, находится в 50 км от Белгорода.
С вами согласен — это неправильно, когда из Белгорода везут в Борисовскую ЦРБ. Но в тот момент инфекционный центр, который сейчас работает в терапевтическом режиме, был занят, свободных коек не было, а помощь нужно было оказывать, поэтому медики приняли именно такое решение. Надеюсь, что с сегодняшнего дня такие решения повторяться не будут.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Он подчеркнул, что привоз из муниципальных образований в Белгород логичен, а вот обратная логистика категорически неправильна. Глава региона планирует запретить вывозить пациентов из Белгорода в другие районы. Исключение будут делать только в том случае, когда наступит эпидемиологический период и возникнет острый дефицит мест в больницах.
На сегодняшний день с эпидемиологическим порогом всё хорошо, заболеваний — минимальное количество, поэтому инфекционный центр работает в формате оказания терапевтической помощи. В ближайшее время, когда мы потихонечку будем приближаться к зимнему периоду, когда начнётся сезонное увеличение простудных заболеваний, центр заработает в привычном формате.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, днём 6 сентября ситуацию с женщиной, которую увезли из Белгорода в Борисовку, прокомментировал министр здравоохранения Андрей Иконников. Он объяснил, что маршрутизацию госпитализации жителей Белгорода и Белгородского района изменили, когда закрыли Шебекинскую ЦРБ. Так как больница с 4 сентября вернулась в строй, министр пообещал, что маршрутизацию прежнего формата вернут. Но когда это случится, не уточнил.