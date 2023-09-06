Почему скорая увозит жителей Белгорода в другие города и посёлки?

Вячеслав Гладков подтвердил, что проблема с нехваткой терапевтических коек, действительно, есть. В тот день они все были заняты, поэтому женщину отвезли в ближайшую больницу, где они были — в Борисовскую ЦРБ, которая, к слову, находится в 50 км от Белгорода.