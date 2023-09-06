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Published Сегодня, 19:33

Modified Сегодня, 19:39

Updated Сегодня, 19:39

Вячеслав Гладков запретил увозить пациентов Белгорода в соседние районы

Почему скорая увозит жителей Белгорода в другие города и посёлки?

6 сентября 2023, 19:33
Фото: 1MI

Вячеслав Гладков запретил увозить пациентов Белгорода в соседние районы

6 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков озвучил назревшую проблему, которая волнует многих в последнее время. Он объяснил, почему сейчас скорая помощь увозит жителей Белгорода в другие районы и города, куда сложно добраться родственникам и откуда пациентам трудно добраться домой

Жительница областного центра недоумённо спросила губернатора, почему её с больным сердцем скорая увезла в Борисовскую ЦРБ, где нет ни кардиологии, ни УЗИ, ни холтера.

Родилась, прописана и проживаю в Белгороде, зачем белгородцев везти в другой город? У мужа нет машины, приехать проблематично. Условия в палате оставляют желать лучшего. Единственное радует — персонал: внимательные, заботливые, всё время подходят и спрашивают о самочувствии. В голове не укладывается: зачем отвезли в другой город?
Марина, белгородка

Вячеслав Гладков подтвердил, что проблема с нехваткой терапевтических коек, действительно, есть. В тот день они все были заняты, поэтому женщину отвезли в ближайшую больницу, где они были — в Борисовскую ЦРБ, которая, к слову, находится в 50 км от Белгорода.

С вами согласен — это неправильно, когда из Белгорода везут в Борисовскую ЦРБ. Но в тот момент инфекционный центр, который сейчас работает в терапевтическом режиме, был занят, свободных коек не было, а помощь нужно было оказывать, поэтому медики приняли именно такое решение. Надеюсь, что с сегодняшнего дня такие решения повторяться не будут.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Он подчеркнул, что привоз из муниципальных образований в Белгород логичен, а вот обратная логистика категорически неправильна. Глава региона планирует запретить вывозить пациентов из Белгорода в другие районы. Исключение будут делать только в том случае, когда наступит эпидемиологический период и возникнет острый дефицит мест в больницах.

На сегодняшний день с эпидемиологическим порогом всё хорошо, заболеваний — минимальное количество, поэтому инфекционный центр работает в формате оказания терапевтической помощи. В ближайшее время, когда мы потихонечку будем приближаться к зимнему периоду, когда начнётся сезонное увеличение простудных заболеваний, центр заработает в привычном формате.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, днём 6 сентября ситуацию с женщиной, которую увезли из Белгорода в Борисовку, прокомментировал министр здравоохранения Андрей Иконников. Он объяснил, что маршрутизацию госпитализации жителей Белгорода и Белгородского района изменили, когда закрыли Шебекинскую ЦРБ. Так как больница с 4 сентября вернулась в строй, министр пообещал, что маршрутизацию прежнего формата вернут. Но когда это случится, не уточнил.

«Почему сразу не в Тулу?» Белгородку с проблемами с сердцем увезли в Борисовку
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#Белгородская область#Медицина#Больницы#Белгород#Вячеслав Гладков#Скорая#Милена Фишер
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