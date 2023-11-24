Фестиваль уличной культуры и джазовые хиты: что ждёт белгородцев в выходные?

Что будет: в практической театральной лаборатории по созданию эскизов спектаклей белгородцам покажут несколько зарисовок. Кроме этого, гости смогут пообщаться с режиссёром и актёрами, а также погрузиться в рабочий процесс по созданию спектаклей. Посетителям также предлагают посетить мастер-класс по пластике и сценическому движению. Всего жителям покажут три эскиза: по «Старику и морю» Хемингуэя, по «Кровавой свадьбе» Лорки и по «Вишнёвому саду» Чехова.