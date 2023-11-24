Фестиваль уличной культуры и джазовые хиты: что ждёт белгородцев в выходные?

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Где: Белгородская филармония.
Когда: 19:00.
Что будет: в органном зале выступит Камерный оркестр Mezzo Music под управлением Ильи Мищенкова. В программу включены произведения современных авторов.
Стоимость: от 210 до 270 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
Где: детская школа искусств №1.
Когда: 18:00.
Что будет: в пространстве «Арт-подвал» посетителям расскажут о главных мистиках отечественной литературы — о Гоголе и Булгакове.
Стоимость: 300 рублей.
Возрастное ограничение: 12+.
Где: книжный магазин «Орион».
Когда: 19:30.
Что будет: белгородские поэты встретятся в одном месте, пообщаются и прочтут свои стихотворения.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 18+.
Где: улица Дзержинского, 10 в Белгороде.
Когда: 17:00.
Что будет: в практической театральной лаборатории по созданию эскизов спектаклей белгородцам покажут несколько зарисовок. Кроме этого, гости смогут пообщаться с режиссёром и актёрами, а также погрузиться в рабочий процесс по созданию спектаклей. Посетителям также предлагают посетить мастер-класс по пластике и сценическому движению. Всего жителям покажут три эскиза: по «Старику и морю» Хемингуэя, по «Кровавой свадьбе» Лорки и по «Вишнёвому саду» Чехова.
Стоимость: 100 рублей.
Возрастное ограничение: 16+.
Где: город-крепость «Яблонов».
Когда: 11:00.
Что будет: ведущая мероприятия «Прекрасен мир любовью материнской» расскажет об истории возникновения праздника и о том, как его отмечают по всему миру. Гости также смогут поучаствовать в инсценировке стихотворений, конкурсах, викторинах и мастер-классе по изготовлению семейного оберега.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 0+.
Где: КЦ «Октябрь» в Центральном парке.
Когда: 19:00.
Что будет: все желающие белгородцы могут посетить игру, в ходе которой разделятся на команды и начнут отгадывать загадки на скорость. Победит та команда, которая соберёт большее количество баллов.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 16+.
Где: КЦ «Октябрь» в Центральном парке.
Когда: 20:00.
Что будет: детям и взрослым покажут спектакль, созданный по мотивам пьесы Мориса Метерлинка «Синяя птица». Это философская сказка, в ходе которой зрители узнают историю о детях дровосека, которые ищут синюю птицу.
Стоимость: 400 рублей.
Возрастное ограничение: 0+.
Где: ЦМИ в Белгороде.
Когда: 11:00.
Что будет: в этот день фестиваль посвятят музыке и её направлениям. Белгородцы смогут поучаствовать в мастер-классах по битбоксу, диджеингу, вокалу. Также состоится выступление четырёх музыкальных групп.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 16+.
Где: Белгородская филармония.
Когда: 17:00.
Что будет: в большом зале для зрителей выступит эстрадно-джазовый оркестр имени под управлением Эдуарда Кальмана.
Стоимость: от 270 до 360 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
Где: КЦ «Октябрь» в Центральном парке.
Когда: 11:00.
Что будет: ассоциация психологов области «Свет Белогорья» проведёт множество мастер-классов по контролю эмоций, расскажут о жизни, общении, синдроме самозванца и многом другом.
Возрастное ограничение: 16+.