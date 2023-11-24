Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Фестиваль уличной культуры и джазовые хиты: что ждёт белгородцев в выходные?

Фестиваль уличной культуры и джазовые хиты: что ждёт белгородцев в выходные?

24 ноября 2023, 06:04
Фото: Midjourney
Близится День матери, поэтому в Белгороде решили устроить ряд мероприятий, посвящённых этому празднику. Не обошлось без молодёжного и психологического фестивалей, оркестров и спектаклей. Подробнее о события 24, 25 и 26 ноября — в материале Бел.Ру.
Сюжет
Афиша

Пятница, 24 ноября

Программа «Музыка XXI века»

Где: Белгородская филармония.

Когда: 19:00.

Что будет: в органном зале выступит Камерный оркестр Mezzo Music под управлением Ильи Мищенкова. В программу включены произведения современных авторов.

Стоимость: от 210 до 270 рублей.

Возрастное ограничение: 6+.

Лекция «Мистика русской литературы»

Где: детская школа искусств №1.

Когда: 18:00.

Что будет: в пространстве «Арт-подвал» посетителям расскажут о главных мистиках отечественной литературы — о Гоголе и Булгакове.

Стоимость: 300 рублей.

Возрастное ограничение: 12+.

Вечер современной поэзии

Где: книжный магазин «Орион».

Когда: 19:30.

Что будет: белгородские поэты встретятся в одном месте, пообщаются и прочтут свои стихотворения.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 18+.

ОркестрОркестр
Оркестр
Фото: группа ВК "Белгородская филармония"

Суббота, 25 ноября

Театральная лаборатория «Учуд»

Где: улица Дзержинского, 10 в Белгороде.

Когда: 17:00.

Что будет: в практической театральной лаборатории по созданию эскизов спектаклей белгородцам покажут несколько зарисовок. Кроме этого, гости смогут пообщаться с режиссёром и актёрами, а также погрузиться в рабочий процесс по созданию спектаклей. Посетителям также предлагают посетить мастер-класс по пластике и сценическому движению. Всего жителям покажут три эскиза: по «Старику и морю» Хемингуэя, по «Кровавой свадьбе» Лорки и по «Вишнёвому саду» Чехова.

Стоимость: 100 рублей.

Возрастное ограничение: 16+.

Праздничная программа ко Дню матери

Где: город-крепость «Яблонов».

Когда: 11:00.

Что будет: ведущая мероприятия «Прекрасен мир любовью материнской» расскажет об истории возникновения праздника и о том, как его отмечают по всему миру. Гости также смогут поучаствовать в инсценировке стихотворений, конкурсах, викторинах и мастер-классе по изготовлению семейного оберега.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 0+.

Игра «Где логика?»

Где: КЦ «Октябрь» в Центральном парке.

Когда: 19:00.

Что будет: все желающие белгородцы могут посетить игру, в ходе которой разделятся на команды и начнут отгадывать загадки на скорость. Победит та команда, которая соберёт большее количество баллов.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 16+.

Посетители театральной лабораторииПосетители театральной лаборатории
Посетители театральной лаборатории
Фото: группа ВК "Театр Спичка"

Воскресенье, 26 ноября

Театрализованное представление «Синяя птица»

Где: КЦ «Октябрь» в Центральном парке.

Когда: 20:00.

Что будет: детям и взрослым покажут спектакль, созданный по мотивам пьесы Мориса Метерлинка «Синяя птица». Это философская сказка, в ходе которой зрители узнают историю о детях дровосека, которые ищут синюю птицу.

Стоимость: 400 рублей.

Возрастное ограничение: 0+.

Фестиваль уличной культуры «Мел»

Где: ЦМИ в Белгороде.

Когда: 11:00.

Что будет: в этот день фестиваль посвятят музыке и её направлениям. Белгородцы смогут поучаствовать в мастер-классах по битбоксу, диджеингу, вокалу. Также состоится выступление четырёх музыкальных групп.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 16+.

«Золотые хиты эстрады и джаза»

Где: Белгородская филармония.

Когда: 17:00.

Что будет: в большом зале для зрителей выступит эстрадно-джазовый оркестр имени под управлением Эдуарда Кальмана.

Стоимость: от 270 до 360 рублей.

Возрастное ограничение: 6+.

Психологический фестиваль

Где: КЦ «Октябрь» в Центральном парке.

Когда: 11:00.

Что будет: ассоциация психологов области «Свет Белогорья» проведёт множество мастер-классов по контролю эмоций, расскажут о жизни, общении, синдроме самозванца и многом другом.

Возрастное ограничение: 16+.

СпектакльСпектакль
Спектакль
Фото: группа ВК "Детская школа искусств №1 города Белгорода"
Ещё не очень новогодний: как Белгород преображается к праздникам
Узнать подробнее
Читайте также:
Задержанный ФСБ украинский «курьер» жил в Белгороде: что известно об этой истории«Удовлетворительно»: мэр Демидов дал оценку уборке Белгорода от снега и льдаМэрия Белгорода закупает бронежилеты и шлемы на 8 млн рублей
#Белгородская область#Афиша#Новости Белгорода#Афиша выходного дня#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
Гладков объяснил наличие машин Land Cruiser в автопарке губернатора
Вчера, 13:30
Платный или бесплатный? Мэрия приняла решение по стоимости входа на каток в Белгороде
Вчера, 09:51
Надеялись на чудо, его не произошло: Гладков — об отказе банков дать кредиты области
Вчера, 11:51
Гладков озвучил сумму ущерба, который нанесли Белгородской области обстрелы ВСУ
Вчера, 11:55
Подарков меньше, а цена выше: о новогодних сладостях для белгородских детей
Вчера, 10:09
Глава КАМАЗа Когогин лично передал танкистам в зону СВО купленную технику
Вчера, 07:11