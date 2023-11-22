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Published Сегодня, 15:20

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Updated Сегодня, 15:22

Новый год в Белгороде

Ещё не очень новогодний: как Белгород преображается к праздникам

22 ноября 2023, 15:20
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Новый год в Белгороде

В Белгороде идут работы по украшению города к Новому году

Зима в Белгород пришла всего пару дней назад, но о себе знать дала уже сполна. Снег, мороз, гололёд, а кое-где даже свисают сосульки. Всё это создаёт интересный контраст с частями пейзажей, которые ещё не успели «отпустить» осень. А подготовка к главному зимнему празднику всё набирает обороты.

Журналистка Бел.Ру прошлась по знаковым местам города, чтобы проследить, как движется подготовка к Новому году. Отправляемся на Свято-Троицкий бульвар.

Выйдя с остановки и пройдя дальше, можно заметить, что на деревьях аллеи появились гирлянды и фонарики. При свете дня их видно не так хорошо, как если бы они светились вечером, но уловить пытливым взглядом вполне возможно.

Белгород, Свято-Троицкий бульварБелгород, Свято-Троицкий бульвар
Белгород, Свято-Троицкий бульварБелгород, Свято-Троицкий бульвар
Белгород, Свято-Троицкий бульварБелгород, Свято-Троицкий бульвар
Белгород, Свято-Троицкий бульварБелгород, Свято-Троицкий бульвар
Белгород, Свято-Троицкий бульвар
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Соборная площадь, конечно, оживлённее. Здесь идут работы по установке главной новогодней ёлки Белгорода и катка для жителей города. Их установку и монтаж начали ещё в середине ноября.

«Чат на Соборной» тоже активен. Во время вылазки нашей журналистки белгородцам с его помощью передали привет из Нижнего Новгорода. Снежинки и большие снежные шары, которые будут светиться, тоже уже на месте.

Белгород, Соборная площадьБелгород, Соборная площадь

У художественного музея работа не стоит на месте тоже. Недавно, 21 ноября, здесь начали устанавливать новогоднее украшение — обновлённый «Эрмитаж». Полностью завершить работы и подключить его планируется к 15 декабря. Внутри, как и в предыдущие годы, будут выставлены копии картин из одноимённого известного музея.

А вот кусты и деревья у «храма» искусства с появлением снега заиграли новыми красками.

Белгородский художественный музейБелгородский художественный музей
Белгородский "Эрмитаж"Белгородский "Эрмитаж"
Белгородский "Эрмитаж"Белгородский "Эрмитаж"
Подготовка к Новому году, Белгородский художественный музейПодготовка к Новому году, Белгородский художественный музей
Белгородский художественный музейБелгородский художественный музей
Белгородский художественный музейБелгородский художественный музей
Белгородский художественный музейБелгородский художественный музей
Белгородский художественный музейБелгородский художественный музей
Белгородский художественный музейБелгородский художественный музей
Белгородский художественный музейБелгородский художественный музей
Белгородский художественный музейБелгородский художественный музей
Белгородский художественный музейБелгородский художественный музей
Белгородский художественный музей
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Парк и Везёлка преобразились следом. Гирлянды появились, река подмёрзла, и снег скоро заискрится. Украшения, оставшиеся после «Белгород в цвету», придают пейзажу ещё больше контрастной красоты. Оставшиеся растения спрятались в сугробах.

Подготовка к Новому году в Белгороде, Везёлка и парк ПобедыПодготовка к Новому году в Белгороде, Везёлка и парк Победы
Подготовка к Новому году в Белгороде, Везёлка и парк ПобедыПодготовка к Новому году в Белгороде, Везёлка и парк Победы
Подготовка к Новому году в Белгороде, Везёлка и парк ПобедыПодготовка к Новому году в Белгороде, Везёлка и парк Победы
Подготовка к Новому году в Белгороде, Везёлка и парк ПобедыПодготовка к Новому году в Белгороде, Везёлка и парк Победы
Подготовка к Новому году в Белгороде, Везёлка и парк ПобедыПодготовка к Новому году в Белгороде, Везёлка и парк Победы
Подготовка к Новому году в Белгороде, Везёлка и парк ПобедыПодготовка к Новому году в Белгороде, Везёлка и парк Победы
Подготовка к Новому году в Белгороде, Везёлка и парк ПобедыПодготовка к Новому году в Белгороде, Везёлка и парк Победы
Подготовка к Новому году в Белгороде, Везёлка и парк ПобедыПодготовка к Новому году в Белгороде, Везёлка и парк Победы
Подготовка к Новому году в Белгороде, Везёлка и парк ПобедыПодготовка к Новому году в Белгороде, Везёлка и парк Победы
Подготовка к Новому году в Белгороде, Везёлка и парк ПобедыПодготовка к Новому году в Белгороде, Везёлка и парк Победы
Подготовка к Новому году в Белгороде, Везёлка и парк ПобедыПодготовка к Новому году в Белгороде, Везёлка и парк Победы
Подготовка к Новому году в Белгороде, Везёлка и парк Победы
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
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