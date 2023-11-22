Ещё не очень новогодний: как Белгород преображается к праздникам

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Журналистка Бел.Ру прошлась по знаковым местам города, чтобы проследить, как движется подготовка к Новому году. Отправляемся на Свято-Троицкий бульвар.
Выйдя с остановки и пройдя дальше, можно заметить, что на деревьях аллеи появились гирлянды и фонарики. При свете дня их видно не так хорошо, как если бы они светились вечером, но уловить пытливым взглядом вполне возможно.
Соборная площадь, конечно, оживлённее. Здесь идут работы по установке главной новогодней ёлки Белгорода и катка для жителей города. Их установку и монтаж начали ещё в середине ноября.
«Чат на Соборной» тоже активен. Во время вылазки нашей журналистки белгородцам с его помощью передали привет из Нижнего Новгорода. Снежинки и большие снежные шары, которые будут светиться, тоже уже на месте.
У художественного музея работа не стоит на месте тоже. Недавно, 21 ноября, здесь начали устанавливать новогоднее украшение — обновлённый «Эрмитаж». Полностью завершить работы и подключить его планируется к 15 декабря. Внутри, как и в предыдущие годы, будут выставлены копии картин из одноимённого известного музея.
А вот кусты и деревья у «храма» искусства с появлением снега заиграли новыми красками.
Парк и Везёлка преобразились следом. Гирлянды появились, река подмёрзла, и снег скоро заискрится. Украшения, оставшиеся после «Белгород в цвету», придают пейзажу ещё больше контрастной красоты. Оставшиеся растения спрятались в сугробах.