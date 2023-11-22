Ещё не очень новогодний: как Белгород преображается к праздникам

В Белгороде идут работы по украшению города к Новому году

Зима в Белгород пришла всего пару дней назад, но о себе знать дала уже сполна. Снег, мороз, гололёд, а кое-где даже свисают сосульки. Всё это создаёт интересный контраст с частями пейзажей, которые ещё не успели «отпустить» осень. А подготовка к главному зимнему празднику всё набирает обороты.