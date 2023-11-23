Мэрия Белгорода закупает бронежилеты и шлемы на 8 млн рублей

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Стоимость одного бронежилета — 58,5 тыс. рублей, стоимость одной каски — 23,5 тыс. рублей. Важное условие: изделия не должны быть поставлены из «иностранных государств». Общая стоимость контракта — 8,3 млн рублей.
Бронежилеты должны быть изготовлены из керамических пластин, обеспечивающих безопасность при попадании боеприпасов, и из высокопрочной ткани с водоотталкивающей пропиткой, обеспечивающей долговечность изделия. Цвет — «Мох», размер — 48-62. Вес одного такого жилета — не больше десяти килограммов.
Что касается шлемов, то выполнены они должны быть из стали, вес их не превышает 2,3 килограмма, а цвет изделий — оливковый.
Получить защитные средства должна муниципальная стража. Срок окончания подачи заявок на госзакупках — 28 ноября.