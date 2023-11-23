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Мэрия Белгорода закупает бронежилеты и шлемы на 8 млн рублей

Мэрия Белгорода закупает бронежилеты и шлемы на 8 млн рублей

23 ноября 2023, 05:20
Фото: 1MI
Соответствующий контракт появился на сайте госзакупок. Согласно ему, горадминистрация Белгорода готова заплатить 8 млн рублей за сто бронежилетов и сто шлемов.

Стоимость одного бронежилета — 58,5 тыс. рублей, стоимость одной каски — 23,5 тыс. рублей. Важное условие: изделия не должны быть поставлены из «иностранных государств». Общая стоимость контракта — 8,3 млн рублей.

Бронежилеты должны быть изготовлены из керамических пластин, обеспечивающих безопасность при попадании боеприпасов, и из высокопрочной ткани с водоотталкивающей пропиткой, обеспечивающей долговечность изделия. Цвет — «Мох», размер — 48-62. Вес одного такого жилета — не больше десяти килограммов.

Что касается шлемов, то выполнены они должны быть из стали, вес их не превышает 2,3 килограмма, а цвет изделий — оливковый.

Фото: госзакупки

Получить защитные средства должна муниципальная стража. Срок окончания подачи заявок на госзакупках — 28 ноября.

Для бригад скорой помощи в Белгородской области закупят бронежилеты и защитные шлемы
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