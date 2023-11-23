Мэрия Белгорода закупает бронежилеты и шлемы на 8 млн рублей

Бронежилеты должны быть изготовлены из керамических пластин, обеспечивающих безопасность при попадании боеприпасов, и из высокопрочной ткани с водоотталкивающей пропиткой, обеспечивающей долговечность изделия. Цвет — «Мох», размер — 48-62. Вес одного такого жилета — не больше десяти килограммов.