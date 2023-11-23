«Неспокойное эпидокружение»? Юным белгородцам отказали в поездке в санаторий в Крым

Белгородцам рассказали, почему некоторых детей не отправят в «Бригантину»

Обращение белгородка оставила в соцсетях. Поездку её ребёнка в санаторий в декабре отменили, и она решила узнать, в чём причина. Министр здравоохранения не уточнил, о какой «ситуации» идёт речь, но другим жителям сообщили, что дело в эпидобстановке.