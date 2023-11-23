«Неспокойное эпидокружение»? Юным белгородцам отказали в поездке в санаторий в Крым

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Жительница Белгородской области задала вопрос, почему отправление её ребёнка в «Бригантину „Белогорье“» перенесли. Поездка должна была состояться 6 декабря. Однако 23 ноября семье сообщили, что поездки не будет. Причиной, как объяснили женщине, стало «неспокойное эпидокружение».
Разъяснения дал министр здравоохранения Андрей Иконников.
К сожалению, из-за сложившейся ситуации дети, которые не смогут поехать в санаторий «Бригантина „Белогорья“» в декабре 2023 года, будут направлены в марте 2024 при отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению.
Андрей Иконников
О какой ситуации идёт речь, глава регионального минздрава не уточнил.