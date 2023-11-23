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Дети

«Неспокойное эпидокружение»? Юным белгородцам отказали в поездке в санаторий в Крым

23 ноября 2023, 15:02
Фото: Midjourney
Дети

Белгородцам рассказали, почему некоторых детей не отправят в «Бригантину»

Обращение белгородка оставила в соцсетях. Поездку её ребёнка в санаторий в декабре отменили, и она решила узнать, в чём причина. Министр здравоохранения не уточнил, о какой «ситуации» идёт речь, но другим жителям сообщили, что дело в эпидобстановке.

Жительница Белгородской области задала вопрос, почему отправление её ребёнка в «Бригантину „Белогорье“» перенесли. Поездка должна была состояться 6 декабря. Однако 23 ноября семье сообщили, что поездки не будет. Причиной, как объяснили женщине, стало «неспокойное эпидокружение».

Разъяснения дал министр здравоохранения Андрей Иконников.

К сожалению, из-за сложившейся ситуации дети, которые не смогут поехать в санаторий «Бригантина „Белогорья“» в декабре 2023 года, будут направлены в марте 2024 при отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению.
Андрей Иконников

О какой ситуации идёт речь, глава регионального минздрава не уточнил.

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#Белгородская область#Крым#Санаторий#Белгород#Андрей иконников#Эпидситуация#Александра Склярова#Санаторий Бригантина
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