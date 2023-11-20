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Published Сегодня, 07:22

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Updated Сегодня, 07:24

Белгородская область вошла в эпидсезон по заболеваемости ковидом и гриппом

В Белгородской области стало больше заболевших ковидом и гриппом

20 ноября 2023, 07:22
Фото: Midjourney

Белгородская область вошла в эпидсезон по заболеваемости ковидом и гриппом

Несмотря на рост числа заболевших, ни в одном из муниципалитетов Белгородской области эпидпорог по заболеваемости не превышен. Об этом сообщил региональный министр образования Андрей Иконников.

По данным чиновника, за предыдущую неделю в Белгородской области зафиксирован рост заболеваемости как по ковиду, так по ОРВИ и гриппу. Прирост больных коронавирусом составил 91 пациента, а гриппом и ОРВИ болеют 1700 жителей региона. При этом в основном люди лечатся дома.

Максимальный рост по заболеваниям зафиксировали в Борисовском, Чернянском районах, а также Яковлевском горокруге. При этом эпидпорог ни в одном из муниципалитетов не превышен.

Что касается ситуации в стационарах, на прошлой неделе в больнице лечение проходили 19 детей, сейчас их 20. По взрослым, в настоящее время в стационаре находится 91 пациент. Было 89.

Видим, что рост есть, и он будет продолжиться. Мы вошли в эпидсезон. В настоящее время работаем усиленно.
Андрей Иконников
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#Белгородская область#Больница#Грипп#Орви#Коронавирус#Белгород#Кристина Семенчук#Эпидсезон
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