В Белгородской области стало больше заболевших ковидом и гриппом

По данным чиновника, за предыдущую неделю в Белгородской области зафиксирован рост заболеваемости как по ковиду, так по ОРВИ и гриппу. Прирост больных коронавирусом составил 91 пациента, а гриппом и ОРВИ болеют 1700 жителей региона. При этом в основном люди лечатся дома.