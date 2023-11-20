В Белгородской области стало больше заболевших ковидом и гриппом

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
По данным чиновника, за предыдущую неделю в Белгородской области зафиксирован рост заболеваемости как по ковиду, так по ОРВИ и гриппу. Прирост больных коронавирусом составил 91 пациента, а гриппом и ОРВИ болеют 1700 жителей региона. При этом в основном люди лечатся дома.
Максимальный рост по заболеваниям зафиксировали в Борисовском, Чернянском районах, а также Яковлевском горокруге. При этом эпидпорог ни в одном из муниципалитетов не превышен.
Что касается ситуации в стационарах, на прошлой неделе в больнице лечение проходили 19 детей, сейчас их 20. По взрослым, в настоящее время в стационаре находится 91 пациент. Было 89.
Видим, что рост есть, и он будет продолжиться. Мы вошли в эпидсезон. В настоящее время работаем усиленно.
Андрей Иконников