В Белгородской области число заболевших ковидом увеличилось на 183 человека за неделю

Министр добавил, что прирост имеется и по выздоровевшему населению. Ранее — 113 за неделю, сегодня за неделю — 151 человек. Рост в основном амбулаторный. Отмечается, что в совокупности всех обращений белгородцев с ОРВИ и гриппом в медицинские учреждения выявление заболеваний коронавирусом увеличилось. Однако, сообщил Андрей Иконников, общее количество заболевших сократилось. В период с 9 по 15 октября оно насчитывало 8290 тысяч белгородцев. В период с 16-го по 22-е число — 8266 человек. Дети, по данным, составляют сегодня 4415 человек. «Кризисной ситуации нет», — отчитался министр.