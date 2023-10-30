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Ковид и ОРВИ/грипп в Белгороде

В Белгородской области число заболевших ковидом увеличилось на 183 человека за неделю

30 октября 2023, 11:34
Фото: 1MI
Ковид и ОРВИ/грипп в Белгороде

В Белгородской области за неделю к заболевшим ковидом прибавилось 183 человека

Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области, рассказал об эпидемиологической ситуации в области. В общем количестве болеющих белгородцев — дети. Также имеется увеличение прироста по ковиду.
Сюжет
Дети

Отчёт по ковиду показал, что за 43 неделю мониторинга госпитализировали 26 белгородцев. Это 24 взрослых и два ребёнка. А за 42 неделю госпитализировали 14 человек. Также прирост заболевших тогда составлял 135 человек, а за прошедшие семь дней зафиксировали уже 183 новых заболевших. Из них 8 детей и 175 взрослых.

Министр добавил, что прирост имеется и по выздоровевшему населению. Ранее — 113 за неделю, сегодня за неделю — 151 человек. Рост в основном амбулаторный. Отмечается, что в совокупности всех обращений белгородцев с ОРВИ и гриппом в медицинские учреждения выявление заболеваний коронавирусом увеличилось. Однако, сообщил Андрей Иконников, общее количество заболевших сократилось. В период с 9 по 15 октября оно насчитывало 8290 тысяч белгородцев. В период с 16-го по 22-е число — 8266 человек. Дети, по данным, составляют сегодня 4415 человек. «Кризисной ситуации нет», — отчитался министр.

к 23 октября за неделю ОРВИ и гриппом заболело 4333 ребёнка. Снижение составило 2%. При этом количество госпитализированных детей достигло 107. Амбулаторно помощь получили 4226 юных белгородцев.

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