Белгородец жестоко избил друга и выбросил его труп в реку

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
26-летний житель Волоконовского района пытался обжаловать приговор, вынесенный ему судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшёго по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
В день происшествия компания мужчин собралась в доме одного из них, чтобы выпить алкоголь. Во время застолья подсудимый заподозрил своего 48-летнего знакомого в краже телефона и несколько раз ударил его по голове и туловищу.
Чтобы проучить мужчину, злоумышленник привёз его в садовой тачке на берег реки Оскол и продолжил там избиение. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Подсудимый сбросил труп в реку.
Районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на десять лет в исправительной колонии строгого режима. Белгородца приговор не устроил, он решил его обжаловать. Однако суд апелляционной инстанции оставил его без изменения.
Напомним, что пропавшего искали в том числе волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».