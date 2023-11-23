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Published Сегодня, 09:31

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Суд

Белгородец жестоко избил друга и выбросил его труп в реку

23 ноября 2023, 09:31
Фото: Midjourney
Суд

Белгородец получил большой срок за избитого до смерти друга

Убийство произошло в Волоконовском районе. Мужчина заподозрил своего друга в краже телефона и решил проучить его избиением. Злоумышленнику назначили десять лет тюрьмы, но он не согласился с приговором. О решении суда сообщили в региональной прокуратуре.

26-летний житель Волоконовского района пытался обжаловать приговор, вынесенный ему судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшёго по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

В день происшествия компания мужчин собралась в доме одного из них, чтобы выпить алкоголь. Во время застолья подсудимый заподозрил своего 48-летнего знакомого в краже телефона и несколько раз ударил его по голове и туловищу.

Чтобы проучить мужчину, злоумышленник привёз его в садовой тачке на берег реки Оскол и продолжил там избиение. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Подсудимый сбросил труп в реку.

Районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на десять лет в исправительной колонии строгого режима. Белгородца приговор не устроил, он решил его обжаловать. Однако суд апелляционной инстанции оставил его без изменения.

Напомним, что пропавшего искали в том числе волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

Белгородец избил неприятеля, погрузил его на садовую тачку, привёз к реке и утопил
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#Приговор#Белгородская область#Убийство#Смерть по неосторожности#Волоконовский район#Избил#Белгород#Александра Склярова
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