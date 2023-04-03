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Белгородец избил неприятеля, погрузил его на садовую тачку, привёз к реке и утопил

3 апреля 2023, 14:22
Фото: 1MI

Тело пропавшего белгородца нашли в реке

В Волоконовском районе пропал 48-летний мужчина. Его тело обнаружили в реке. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили в региональном СК.

В Волоконовском районе в марте пропал 48-летний мужчина. Его тело обнаружили в реке Оскол. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего.

29 марта в полицию обратилась жительница села Погромец — мать пропавшего. Найти мужчину родственники самостоятельно не смогли, уточнили в региональном УМВД. После обнаружения тела белгородца выяснилось, что его пропажа носит криминальный характер. Подозреваемого в преступлении задержали.

По версии следствия, 24 марта потерпевший и его 26-летний знакомый поругались в доме в одном из сёл. Подозреваемый избил потерпевшего и вывез его на садовой тачке на берег реки. От полученных травм мужчина умер, а подозреваемый сбросил его тело в водоём.

По решению суда жителя региона заключили под стражу.

Напомним, ориентировка на пропажу белгородца появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт». По информации волонтёров, пропал мужчина 22 марта.

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#Белгородская область#Волоконовский район#Уголовное дело#Полиция#Пропал#Следственный комитет#Наталья Корявых
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