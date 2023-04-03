Белгородец избил неприятеля, погрузил его на садовую тачку, привёз к реке и утопил

По версии следствия, 24 марта потерпевший и его 26-летний знакомый поругались в доме в одном из сёл. Подозреваемый избил потерпевшего и вывез его на садовой тачке на берег реки. От полученных травм мужчина умер, а подозреваемый сбросил его тело в водоём.