Белгородец избил неприятеля, погрузил его на садовую тачку, привёз к реке и утопил

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
В Волоконовском районе в марте пропал 48-летний мужчина. Его тело обнаружили в реке Оскол. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего.
29 марта в полицию обратилась жительница села Погромец — мать пропавшего. Найти мужчину родственники самостоятельно не смогли, уточнили в региональном УМВД. После обнаружения тела белгородца выяснилось, что его пропажа носит криминальный характер. Подозреваемого в преступлении задержали.
По версии следствия, 24 марта потерпевший и его 26-летний знакомый поругались в доме в одном из сёл. Подозреваемый избил потерпевшего и вывез его на садовой тачке на берег реки. От полученных травм мужчина умер, а подозреваемый сбросил его тело в водоём.
По решению суда жителя региона заключили под стражу.
Напомним, ориентировка на пропажу белгородца появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт». По информации волонтёров, пропал мужчина 22 марта.