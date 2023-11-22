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Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Отец и ребёнок

Папа может: отцов-одиночек в Белгородской области стало больше

22 ноября 2023, 14:13
Фото: Midjourney
Отец и ребёнок

В Белгородской области растёт число отцов-одиночек

Журналисты «Открытого Белгорода» направили запрос в областное правительство, чтобы узнать, сколько в регионе проживает отцов-одиночек. Изданию сообщили статистику сразу за три года.

За последние два года проживающих на территории Белгородской области отцов-одиночек стало больше. Так, по состоянию на 1 ноября 2023 года их насчитывается 277 человек. В 2021 году отцов-одиночек было немного меньше — 253 человека, в 2022 году — 261 человек.

В региональном правительстве отметили, что отцы-одиночки могут получать федеральные и областные пособия, положенные малоимущим семьям с двумя родителями. Если мать ребёнка скончалась, отец может оформить детскую пенсию по потере кормильца.

При этом белгородцы за январь–октябрь этого года не обращались в службу занятости населения. За предыдущие два года обращались только двое отцов-одиночек: обоих позже сняли с учёта.

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#Белгородская область#Учет#Белгород#Отцы-одиночки#Александра Склярова
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