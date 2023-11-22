Папа может: отцов-одиночек в Белгородской области стало больше

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
За последние два года проживающих на территории Белгородской области отцов-одиночек стало больше. Так, по состоянию на 1 ноября 2023 года их насчитывается 277 человек. В 2021 году отцов-одиночек было немного меньше — 253 человека, в 2022 году — 261 человек.
В региональном правительстве отметили, что отцы-одиночки могут получать федеральные и областные пособия, положенные малоимущим семьям с двумя родителями. Если мать ребёнка скончалась, отец может оформить детскую пенсию по потере кормильца.
При этом белгородцы за январь–октябрь этого года не обращались в службу занятости населения. За предыдущие два года обращались только двое отцов-одиночек: обоих позже сняли с учёта.