Папа может: отцов-одиночек в Белгородской области стало больше

За последние два года проживающих на территории Белгородской области отцов-одиночек стало больше. Так, по состоянию на 1 ноября 2023 года их насчитывается 277 человек. В 2021 году отцов-одиночек было немного меньше — 253 человека, в 2022 году — 261 человек.