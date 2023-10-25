Белгородец распылил на ребёнка перцовый баллончик и получил перелом рёбер от его отца

Posted 25 октября, 12:36
Published 25 октября, 12:36
Modified 25 октября, 12:38
Updated 25 октября, 12:38
Белгородец избил своего соседа из-за конфликта, начавшегося из-за громкой музыки. Здоровью потерпевшего причинён тяжкий вред.
Согласно материалам надзорного ведомства, в июне потерпевший и его знакомый поругались из-за того, что ночью у последнего громко играла музыка. Пострадавший решил прийти с обвиняемому и выяснить причины громких звуков.
Выпивший злоумышленник вышел навстречу знакомому вместе с несовершеннолетним сыном. Во время ссоры потерпевший распылил перцовый баллончик в ребёнка. В ответ его отец сильно избил соседа — он получил перелом ребёр, у него также зафиксировали пневмоторакс.
Против 40-летнего жителя Белгородского района возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Материалы дела направили на рассмотрение в суд.