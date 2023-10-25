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Posted 25 октября, 12:36

Published 25 октября, 12:36

Modified 25 октября, 12:38

Updated 25 октября, 12:38

Белгородца будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью соседа

Белгородец распылил на ребёнка перцовый баллончик и получил перелом рёбер от его отца

25 октября 2023, 12:36
Фото: 1MI

Белгородца будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью соседа

Изначально конфликт между мужчинами произошёл из-за громко играющей музыки. Потерпевший получил перелом ребёр и пневмоторакс. Избившего его мужчину будут судить, сообщили в пресс-службе белгородской прокуратуры.

Белгородец избил своего соседа из-за конфликта, начавшегося из-за громкой музыки. Здоровью потерпевшего причинён тяжкий вред.

Согласно материалам надзорного ведомства, в июне потерпевший и его знакомый поругались из-за того, что ночью у последнего громко играла музыка. Пострадавший решил прийти с обвиняемому и выяснить причины громких звуков.

Выпивший злоумышленник вышел навстречу знакомому вместе с несовершеннолетним сыном. Во время ссоры потерпевший распылил перцовый баллончик в ребёнка. В ответ его отец сильно избил соседа — он получил перелом ребёр, у него также зафиксировали пневмоторакс.

Против 40-летнего жителя Белгородского района возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Материалы дела направили на рассмотрение в суд.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Уголовное дело#Причинение тяжкого вреда здоровью#Белгород#Наталья Корявых#Белгородская прокуратура
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