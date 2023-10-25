Белгородец распылил на ребёнка перцовый баллончик и получил перелом рёбер от его отца

Выпивший злоумышленник вышел навстречу знакомому вместе с несовершеннолетним сыном. Во время ссоры потерпевший распылил перцовый баллончик в ребёнка. В ответ его отец сильно избил соседа — он получил перелом ребёр, у него также зафиксировали пневмоторакс.