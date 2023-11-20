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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Сергей Лежнев

Военкор заявил об ударе по позициям ВС РФ после опубликованного Лежневым фото

20 ноября 2023, 13:16
Фото: Telegram-канал "Советник Лежнев"
Сергей Лежнев

Бывший белгородский блогер Лежнев прокомментировал обвинения со стороны военкора

В середине ноября Сергей Лежнев вместе с другими волонтёрами отвёз гумпомощь военным и сделанную с места фотографию опубликовал в Сети. Позже один из военкоров посчитал, что именно из-за Лежнева бойцов атаковали: якобы тот «сдал» их местоположение. Советник орловского губернатор считает иначе.
Сюжет
СВО

Российский военный корреспондент Роман Сапоньков сообщил, что советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев привёз в зону СВО гуманитарную помощь и «ради красивого кадра дал привязки». После этого позиции бойцов обстреляли со стороны ВСУ. Сапоньков связался с пострадавшими военными и узнал, что по ним действительно была атака, пишет «Орелtimes».

Чуть позже слова военкора прокомментировал сам Сергей Лежнев. Советник орловского губернатора рассказал, что гуманитарный груз они выгрузили на «обычной дороге, которая соединяет города». А фотоотчёт, считает Лежнев, был необходим.

Любой волонтёр всегда делает отчёты. И я не понимаю, почему все возмутились. Самое интересное, что кто-то из вэсэушников там что-то написал. Я помогал и буду помогать.
Сергей Лежнев, советник губернатора Орловской области

Ранее Сергей Лежнев жил в Белгородской области и прославился как блогер.

Напомним, что волонтёры привезли груз военным 15 ноября. Тогда же они и попали под обстрел ВСУ.

Волонтёров с гуманитарным грузом атаковали ВСУ
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#Лежнев сергей#Волонтёр#Орловская область#СВО#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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