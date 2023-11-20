Военкор заявил об ударе по позициям ВС РФ после опубликованного Лежневым фото

Бывший белгородский блогер Лежнев прокомментировал обвинения со стороны военкора

В середине ноября Сергей Лежнев вместе с другими волонтёрами отвёз гумпомощь военным и сделанную с места фотографию опубликовал в Сети. Позже один из военкоров посчитал, что именно из-за Лежнева бойцов атаковали: якобы тот «сдал» их местоположение. Советник орловского губернатор считает иначе.