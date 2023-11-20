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Published Сегодня, 14:14

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Мороз

Крепкий мороз и снежные заносы пообещали синоптики белгородцам

20 ноября 2023, 14:14
Фото: Midjourney
Мороз

В Белгородской области похолодает до -9 ˚С

21 ноября в регионе будет всё так же холодно, а снег не прекратится. На дорогах возможны снежные заносы, предупредили в областном МЧС.
Сюжет
МЧС

Во вторник, 21 ноября, в Белгородской области установится облачная с прояснениями погода. Ночью температура опустится до -9…-6 ˚С. Днём столбик термометра остановится на отметке от -7 ˚С до -2 ˚С.

В отдельных районах пройдёт небольшой снег. На дорогах возможны снежные заносы. Ветер северный 8-13 м/с.

По прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде 21 ноября ночью температура опустится до -6 ˚С. Днём установится переменная облачность. Столбик термометра покажет -4 ˚С. Осадков в столице региона завтра не ожидается.

Холоднее ночи будут 22 и 23 ноября. В тёмное время суток температура опустится до -11 ˚С. Минусовая температура днём в Белгороде продержится до пятницы, 24, ноября.

За 40 секунд белгородцам показали, как на протяжении 20 часов город накрывало снегом
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#Общество#Белгородская область#МЧС#Погода#Снег#Гидрометцентр#Прогноз погоды#Мороз#Инна Рогова#Белгород#Снежные заносы
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