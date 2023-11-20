Крепкий мороз и снежные заносы пообещали синоптики белгородцам

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Во вторник, 21 ноября, в Белгородской области установится облачная с прояснениями погода. Ночью температура опустится до -9…-6 ˚С. Днём столбик термометра остановится на отметке от -7 ˚С до -2 ˚С.
В отдельных районах пройдёт небольшой снег. На дорогах возможны снежные заносы. Ветер северный 8-13 м/с.
По прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде 21 ноября ночью температура опустится до -6 ˚С. Днём установится переменная облачность. Столбик термометра покажет -4 ˚С. Осадков в столице региона завтра не ожидается.
Холоднее ночи будут 22 и 23 ноября. В тёмное время суток температура опустится до -11 ˚С. Минусовая температура днём в Белгороде продержится до пятницы, 24, ноября.