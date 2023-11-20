Гладков о снеге: Надеюсь, почистят не только площадь перед правительством в Белгороде

Снег в Белгороде убирают 339 рабочих и 88 единиц техники

В ночь на 20 ноября на столицу региона обрушился сильный снегопад. Улицы замело, коммунальщики перешли на усиленный режим работы, сообщил мэр Валентин Демидов. Губернатор Вячеслав Гладков добавил, что техники для уборки достаточно, но вместе с тем попросил сообщать, где есть проблемы с очисткой.

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