Гладков о снеге: Надеюсь, почистят не только площадь перед правительством в Белгороде

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
На Белгород 20 ноября обрушился сильный снегопад. По словам мэра Валентина Демидова, все коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы. По состоянию на утро понедельника все основные дороги были расчищены, утверждает градоначальник.
В Белгорблагоустройстве уточнили, что в Белгороде работает 339 человек и 88 единиц техники. Основные работы идут в том числе на улицах Щорса, Костюкова, Михайловском шоссе, Ватутина (улице и проспекте), Макаренко, Привольной, Губкина.
Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что техники для уборки улиц достаточно, и попросил белгородцев сообщить, где с очисткой улиц от снега есть проблемы.
«Если есть какие-то проблемы, уважаемые жители, пожалуйста, обращайтесь. Я надеюсь, что очистят не только площадь перед зданием правительства Белгородской области», — подчеркнул глава региона.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, снег в Белгороде 20 ноября будет идти весь день.