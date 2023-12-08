bel.ru
ГлавноеВсе новости

Снежные заносы

Выбрать дату
Декабрь 2023
Сильный снег и заносы на дорогах: выходные в Белгородской области начнутся с непогоды
Снег в регионе будет идти и в субботу, и в воскресенье. Температура ночью опустится до -10 ˚С. О погоде в выходные дни сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
8 декабря 2023, 13:52
Ноябрь 2023
Крепкий мороз и снежные заносы пообещали синоптики белгородцам
21 ноября в регионе будет всё так же холодно, а снег не прекратится. На дорогах возможны снежные заносы, предупредили в областном МЧС.
20 ноября 2023, 14:14
Шквалистый ветер и метель: в регионе ожидаются опасные погодные явления
19 ноября 2023, 13:43
Февраль 2023
МЧС предупредило белгородцев об ухудшении погоды
На территории области ожидаются метель и налипание мокрого снега, на дорогах — снежные заносы. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
17 февраля 2023, 12:01
Белгородцев заметёт в День всех влюблённых
В Белгородской области 14 февраля местами ожидается метель, предупредили в региональном управлении МЧС. Снежные заносы и сильный ветер сопроводят этот день.
13 февраля 2023, 14:30

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика