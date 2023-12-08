Снежные заносы

Сильный снег и заносы на дорогах: выходные в Белгородской области начнутся с непогоды

Снег в регионе будет идти и в субботу, и в воскресенье. Температура ночью опустится до -10 ˚С. О погоде в выходные дни сообщили в пресс-службе регионального МЧС.