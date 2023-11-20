Появились первые подробности о ДТП с детьми в день снега в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
По данным местных новостных каналов, ДТП произошло из-за столкновения двух легковых автомобилей. Пострадали пять человек, из них четверо — дети в возрасте 10-11 лет. Предварительно, они получили несерьёзные травмы — ссадины и ушибы.
В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что столкновение произошло в 7:30. 55-летняя женщина за рулём «Деу Матиз» не справилась из-за снега с управлением, выехала на встречку и врезалась в автомобиль «Хёндай Солярис», за рулём которого была 35-летняя женщина. Последняя — единственная, кто не пострадал в ДТП.
Об этой аварии утром сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
У нас уже, к сожалению, уже произошла большая авария. Пострадали дети. Хочу попросить контроль максимальный обеспечить за их состоянием.
Вячеслав Гладков
Известно, что детей направили в детскую областную больницу. Губернатор попросил обеспечить на дорогах качественную работу коммунальных служб. Главе региона сообщили, что с утра на уборку улиц вышли 1805 человек.