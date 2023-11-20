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ДТП с детьми произошло в день выпадения снега в Шебекинском горокруге

Появились первые подробности о ДТП с детьми в день снега в Белгородской области

20 ноября 2023, 06:41
Фото: «Шёпот Шебекино»

ДТП с детьми произошло в день выпадения снега в Шебекинском горокруге

ДТП, о котором сегодня утром говорил губернатор, произошло в селе Купино Шебекинского горокруга. Всего пострадали пятеро человек, четверо из них — дети.
Сюжет
ДТП

По данным местных новостных каналов, ДТП произошло из-за столкновения двух легковых автомобилей. Пострадали пять человек, из них четверо — дети в возрасте 10-11 лет. Предварительно, они получили несерьёзные травмы — ссадины и ушибы.

В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что столкновение произошло в 7:30. 55-летняя женщина за рулём «Деу Матиз» не справилась из-за снега с управлением, выехала на встречку и врезалась в автомобиль «Хёндай Солярис», за рулём которого была 35-летняя женщина. Последняя — единственная, кто не пострадал в ДТП.

Об этой аварии утром сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

У нас уже, к сожалению, уже произошла большая авария. Пострадали дети. Хочу попросить контроль максимальный обеспечить за их состоянием.
Вячеслав Гладков

Известно, что детей направили в детскую областную больницу. Губернатор попросил обеспечить на дорогах качественную работу коммунальных служб. Главе региона сообщили, что с утра на уборку улиц вышли 1805 человек.

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#Общество#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Авария#Дети#Белгород#Купино#Шебекинский горокруг#Артем Черненко
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