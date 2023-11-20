Появились первые подробности о ДТП с детьми в день снега в Белгородской области

В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что столкновение произошло в 7:30. 55-летняя женщина за рулём «Деу Матиз» не справилась из-за снега с управлением, выехала на встречку и врезалась в автомобиль «Хёндай Солярис», за рулём которого была 35-летняя женщина. Последняя — единственная, кто не пострадал в ДТП.