За 40 секунд белгородцам показали, как на протяжении 20 часов город накрывало снегом

В соцсетях появилось видео, сделанное с одной из уличных камер видеонаблюдения. На записи видно, как город за 20 часов накрыло снегом. Белгородцы решили ускорить видео и за 40 секунд показать все 20 часов, за которые город из чёрного превратился в белый.