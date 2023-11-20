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Ускоренное видео

За 40 секунд белгородцам показали, как на протяжении 20 часов город накрывало снегом

20 ноября 2023, 10:20
Фото: группа ВК "Belgorod.Camera - онлайн-камеры в Белгороде"
Ускоренное видео

Белгородцам показали ускоренное видео с падающим на город снегом

Ускоренное видео с накрывающим Белгород снегом от проекта BelgorodCamera появилось в социальных сетях. 20-часовое видео смогли показать всего за 40 секунд.

В соцсетях появилось видео, сделанное с одной из уличных камер видеонаблюдения. На записи видно, как город за 20 часов накрыло снегом. Белгородцы решили ускорить видео и за 40 секунд показать все 20 часов, за которые город из чёрного превратился в белый.

Напомним, что снег шёл в Белгороде за ночью и утром понедельника, 20 ноября. Коммунальщики расчищали основные дороги в тёмное время суток, однако горожане всё равно столкнулись с рядом проблем.

Из-за выпавшего снега в регионе произошла крупная авария с участием детей, в Белгороде пробки достигли 10 баллов, а автобусы не смогли заехать на гору. Гидрометцентр предупредил белгородцев, что метели и снежные заносы останутся на весь день.

Ускоренное видео
Видео: группа ВК "Belgorod.Camera - онлайн-камеры в Белгороде"
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