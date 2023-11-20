За 40 секунд белгородцам показали, как на протяжении 20 часов город накрывало снегом

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В соцсетях появилось видео, сделанное с одной из уличных камер видеонаблюдения. На записи видно, как город за 20 часов накрыло снегом. Белгородцы решили ускорить видео и за 40 секунд показать все 20 часов, за которые город из чёрного превратился в белый.
Напомним, что снег шёл в Белгороде за ночью и утром понедельника, 20 ноября. Коммунальщики расчищали основные дороги в тёмное время суток, однако горожане всё равно столкнулись с рядом проблем.
Из-за выпавшего снега в регионе произошла крупная авария с участием детей, в Белгороде пробки достигли 10 баллов, а автобусы не смогли заехать на гору. Гидрометцентр предупредил белгородцев, что метели и снежные заносы останутся на весь день.