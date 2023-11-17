Белгородец зарезал в гостях своего неприятеля и ушёл

В день трагедии погибший и обвиняемый сидели в гостях у приятеля. Между потерпевшим и злоумышленником началась ссора на фоне личных отношений. Староосколец ударил оппонента ножом и скрылся с места происшествия. Пострадавший же умер от полученных ранений.