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Published Сегодня, 14:32

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Нож

Белгородец зарезал в гостях своего неприятеля и ушёл

17 ноября 2023, 14:32
Фото: 1MI
Нож

Житель Старого Оскола пойдёт под суд за убийство

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении обвиняемого. Материалы передали на рассмотрение в суд, сообщили в региональном управлении следкома.

Житель Старого Оскола зарезал своего приятеля на фоне ссоры. Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении мужчины. Решать его судьбу будет суд. 45-летнего старооскольца обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Происшествие случилось 17 сентября 2023 года. В квартире в микрорайоне Интернациональный нашли тело 42-летнего мужчины с двумя ножевыми ранениями.

В день трагедии погибший и обвиняемый сидели в гостях у приятеля. Между потерпевшим и злоумышленником началась ссора на фоне личных отношений. Староосколец ударил оппонента ножом и скрылся с места происшествия. Пострадавший же умер от полученных ранений.

Уголовное дело передали на рассмотрение в суд.

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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Уголовное дело#Нож#Новости Старого Оскола#Наталья Корявых
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