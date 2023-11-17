Белгородец зарезал в гостях своего неприятеля и ушёл

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Житель Старого Оскола зарезал своего приятеля на фоне ссоры. Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении мужчины. Решать его судьбу будет суд. 45-летнего старооскольца обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Происшествие случилось 17 сентября 2023 года. В квартире в микрорайоне Интернациональный нашли тело 42-летнего мужчины с двумя ножевыми ранениями.
В день трагедии погибший и обвиняемый сидели в гостях у приятеля. Между потерпевшим и злоумышленником началась ссора на фоне личных отношений. Староосколец ударил оппонента ножом и скрылся с места происшествия. Пострадавший же умер от полученных ранений.
Уголовное дело передали на рассмотрение в суд.