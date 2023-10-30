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Белгородец поссорился со своей матерью и убил её ножом

Белгородец поссорился со своей матерью и убил её ножом

30 октября 2023, 13:43
Фото: 1MI
Удары колющим оружием мужчина нанёс в грудную клетку, живот и шею. Ссора между родственниками произошла на летней кухне частного дома в Белгороде, сообщили в региональном Следкоме.

Инцидент произошёл в ночь с 27 по 28 октября на летней кухне одного частного дома по переулку Урожайный в Белгороде. По версии следствия, между 41-летним мужчиной и его 65-летней матерью произошёл конфликт. Во время ссоры белгородец взял в руки нож и ударил им свою мать в грудную клетку, живот и шею.

От полученных ран женщина скончалась на месте. О произошедшем убийстве обвиняемый сообщил своей родственнице, которая и вызвала сотрудников правоохранительных органов.

Белгородца задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Вскоре следователь отправит в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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#Происшествия#Убийство#Мать#Белгород#Александра Склярова
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