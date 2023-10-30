Белгородец поссорился со своей матерью и убил её ножом

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Инцидент произошёл в ночь с 27 по 28 октября на летней кухне одного частного дома по переулку Урожайный в Белгороде. По версии следствия, между 41-летним мужчиной и его 65-летней матерью произошёл конфликт. Во время ссоры белгородец взял в руки нож и ударил им свою мать в грудную клетку, живот и шею.
От полученных ран женщина скончалась на месте. О произошедшем убийстве обвиняемый сообщил своей родственнице, которая и вызвала сотрудников правоохранительных органов.
Белгородца задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Вскоре следователь отправит в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.