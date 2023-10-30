Белгородец поссорился со своей матерью и убил её ножом

Инцидент произошёл в ночь с 27 по 28 октября на летней кухне одного частного дома по переулку Урожайный в Белгороде. По версии следствия, между 41-летним мужчиной и его 65-летней матерью произошёл конфликт. Во время ссоры белгородец взял в руки нож и ударил им свою мать в грудную клетку, живот и шею.