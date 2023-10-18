Белгородец хотел причинить боль другу, поэтому убил его с помощью вилки и топора

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
По данным Старооскольского городского суда, 1 февраля 2023 года белгородец выпивал со своим знакомым у себя дома, когда между ними возникла ссора. В этот момент виновный мужчина решил выплеснуть злость на приятеле. Сначала он три раза ударил потерпевшего кулаком по лицу, затем обухом топора несколько раз ударил по голове и туловищу. Но 29-летнему мужчине показалось, что этого недостаточно: тогда он взял столовую вилку и нанёс ею 14 ударов по разным частям тела. В конце белгородец столкнул друга с дивана на пол и продолжил избивать его и наносить удары топором.
От полученных ран потерпевший скончался на месте. Позже злоумышленник признал свою вину и рассказал, что в состоянии алкогольного опьянения становится агрессивным. В тот день староосколец хотел причинить боль своему приятелю, но тот её «будто не чувствовал» и не отвечал на удары. После произошедшего виновный вышел на улицу, а, вернувшись обратно, спрятал топор, смыл кровь и постарался скрыть преступление.
На виновного жителя Старого Оскола возбудили дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с особой жестокостью, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).
Суд 5 октября признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в исправительной колонии строгого режима, а также в виде ограничения свободы на один год.