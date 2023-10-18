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Белгородец проведёт девять лет в колонии из-за жестокого убийства друга

Белгородец хотел причинить боль другу, поэтому убил его с помощью вилки и топора

18 октября 2023, 12:41
Фото: 1MI

Белгородец проведёт девять лет в колонии из-за жестокого убийства друга

Жестокое убийство произошло в феврале этого года в одной из квартир Старого Оскола. Два приятеля выпивали алкоголь, когда между ними возник конфликт. Один из них решил причинить боль своему другу, но тот никак не реагировал на удары. От полученных ран потерпевший скончался.

По данным Старооскольского городского суда, 1 февраля 2023 года белгородец выпивал со своим знакомым у себя дома, когда между ними возникла ссора. В этот момент виновный мужчина решил выплеснуть злость на приятеле. Сначала он три раза ударил потерпевшего кулаком по лицу, затем обухом топора несколько раз ударил по голове и туловищу. Но 29-летнему мужчине показалось, что этого недостаточно: тогда он взял столовую вилку и нанёс ею 14 ударов по разным частям тела. В конце белгородец столкнул друга с дивана на пол и продолжил избивать его и наносить удары топором.

От полученных ран потерпевший скончался на месте. Позже злоумышленник признал свою вину и рассказал, что в состоянии алкогольного опьянения становится агрессивным. В тот день староосколец хотел причинить боль своему приятелю, но тот её «будто не чувствовал» и не отвечал на удары. После произошедшего виновный вышел на улицу, а, вернувшись обратно, спрятал топор, смыл кровь и постарался скрыть преступление.

На виновного жителя Старого Оскола возбудили дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с особой жестокостью, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Суд 5 октября признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в исправительной колонии строгого режима, а также в виде ограничения свободы на один год.

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