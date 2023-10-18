Белгородец хотел причинить боль другу, поэтому убил его с помощью вилки и топора

По данным Старооскольского городского суда, 1 февраля 2023 года белгородец выпивал со своим знакомым у себя дома, когда между ними возникла ссора. В этот момент виновный мужчина решил выплеснуть злость на приятеле. Сначала он три раза ударил потерпевшего кулаком по лицу, затем обухом топора несколько раз ударил по голове и туловищу. Но 29-летнему мужчине показалось, что этого недостаточно: тогда он взял столовую вилку и нанёс ею 14 ударов по разным частям тела. В конце белгородец столкнул друга с дивана на пол и продолжил избивать его и наносить удары топором.