Белгородка дала незнакомцу паспорт и получила 10 тыс. рублей и 200 часов работ

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Жительницу Старооскольского горокруга в Белгородской области осудили за создание подставного юридического лица. С помощью незаконной деятельности она хотела подзаработать. Правоохранительные органы поддержали обвинение в отношении жительницы региона, которой вменяют предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ ведений о подставном лице (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ).
Как пояснили в прокуратуре, женщина решила подзаработать, поэтому предоставила неустановленному лицу удостоверение личности для регистрации юридического лица. Выполнять финансово-хозяйственную деятельность оскольчанка не собиралась. За фиктивную регистрацию она получила 10 тыс. рублей.
Суд назначил фигурантке 200 часов обязательных работ. Вступил ли приговор в законную силу, в надзорном ведомстве не уточнили.