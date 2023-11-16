Белгородка дала незнакомцу паспорт и получила 10 тыс. рублей и 200 часов работ

Жительницу Старооскольского горокруга в Белгородской области осудили за создание подставного юридического лица. С помощью незаконной деятельности она хотела подзаработать. Правоохранительные органы поддержали обвинение в отношении жительницы региона, которой вменяют предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ ведений о подставном лице (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ).