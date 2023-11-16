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Суд

Белгородка дала незнакомцу паспорт и получила 10 тыс. рублей и 200 часов работ

16 ноября 2023, 10:12
Фото: 1MI
Суд

Белгородку осудили за создание подставного юрлица

Жительницу Старооскольского горокруга приговорили к обязательным работам за регистрацию подставной компании. Как оказалось, она хотела подзаработать. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Жительницу Старооскольского горокруга в Белгородской области осудили за создание подставного юридического лица. С помощью незаконной деятельности она хотела подзаработать. Правоохранительные органы поддержали обвинение в отношении жительницы региона, которой вменяют предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ ведений о подставном лице (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ).

Как пояснили в прокуратуре, женщина решила подзаработать, поэтому предоставила неустановленному лицу удостоверение личности для регистрации юридического лица. Выполнять финансово-хозяйственную деятельность оскольчанка не собиралась. За фиктивную регистрацию она получила 10 тыс. рублей.

Суд назначил фигурантке 200 часов обязательных работ. Вступил ли приговор в законную силу, в надзорном ведомстве не уточнили.

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#Белгородская область#Старый Оскол#Прокуратура#Суд#Новости Старого Оскола#Обязательные работы#Белгород#Наталья Корявых#Егрюл#Юрлицо
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