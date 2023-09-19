Бывшую начальницу белгородского отдела миграции накажут из-за иностранцев-нелегалов

Против бывшего должностного лица возбудили уголовное дело. Как уточнили в региональном СК, женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Из правоохранительных органов её уволили. В УМВД уточнили, что она понесёт ответственность в соответствии с законодательством.