Бывшую начальницу белгородского отдела миграции накажут из-за иностранцев-нелегалов

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Бывшую начальницу отдела по вопросам миграции накажут из-за нарушений в миграционной сфере. Её уволили из правоохранительных органов и возбудили против неё уголовное дело.
Как сообщается, сотрудники собственной безопасности полиции и ФСБ пресекли противоправную деятельность в сфере миграции. В апреле 2023 с ведома бывшего должностного лица фиктивно поставили на учёт по месту пребывания семерых граждан Узбекистана. Это позволило им получить патенты на работу.
Фактически они не проживали по адресу, указанному в документах. Подозреваемая таким образом планировала улучшить показатели работы по выявлению преступлений, связанных с фиктивной постановкой иностранцев на учёт.
Против бывшего должностного лица возбудили уголовное дело. Как уточнили в региональном СК, женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Из правоохранительных органов её уволили. В УМВД уточнили, что она понесёт ответственность в соответствии с законодательством.