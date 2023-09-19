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Полиция

Бывшую начальницу белгородского отдела миграции накажут из-за иностранцев-нелегалов

19 сентября 2023, 07:27
Фото: 1MI
Полиция
Семь иностранцев фиктивно поставили на учёт по месту пребывания с ведома бывшего должностного лица. Против подозреваемой возбудили уголовное дело, сообщили в УМВД по региону.

Бывшую начальницу отдела по вопросам миграции накажут из-за нарушений в миграционной сфере. Её уволили из правоохранительных органов и возбудили против неё уголовное дело.

Как сообщается, сотрудники собственной безопасности полиции и ФСБ пресекли противоправную деятельность в сфере миграции. В апреле 2023 с ведома бывшего должностного лица фиктивно поставили на учёт по месту пребывания семерых граждан Узбекистана. Это позволило им получить патенты на работу.

Фактически они не проживали по адресу, указанному в документах. Подозреваемая таким образом планировала улучшить показатели работы по выявлению преступлений, связанных с фиктивной постановкой иностранцев на учёт.

Против бывшего должностного лица возбудили уголовное дело. Как уточнили в региональном СК, женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Из правоохранительных органов её уволили. В УМВД уточнили, что она понесёт ответственность в соответствии с законодательством.

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#Белгородская область#Уголовное дело#Миграция#ФСБ#Белгород#Наталья Корявых#Миграционный учет
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