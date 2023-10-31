Стали известны подробности дела против экс-начальницы белгородского отдела миграции

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
По данным регионального СК, с февраля по 31 марта 2023 года бывшая начальница отдела по вопросам миграции одного из территориальных отделов полиции подыскивала через представителей национальных диаспор лиц, которые нуждались в постановке на регистрационный учёт. С её ведома фиктивно поставили на учёт по месту пребывания семерых граждан Узбекистана. Это позволило им получить патенты на осуществление трудовой деятельности.
Кроме того, для улучшения показателей работы обвиняемая планировала сбор материалов о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности за фиктивную постановку на миграционный учёт.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Белгородской области, регионального УМВД и СК.
Бывшей начальнице отдела по вопросам миграции предъявлено обвинение в совершении преступлений по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из иной личной заинтересованности), ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации). Санкция за совершение указанных преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.