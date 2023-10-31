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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

В белгородском СК завели три уголовных дела против бывшей сотрудницы полиции

Стали известны подробности дела против экс-начальницы белгородского отдела миграции

31 октября 2023, 16:04
Фото: 1MI

В белгородском СК завели три уголовных дела против бывшей сотрудницы полиции

С февраля по март 2023 года с ведома бывшей начальницы отдела на учёт по месту пребывания фиктивно поставили семь иностранцев. В отношении должностного лица возбуждено несколько уголовных дел.

По данным регионального СК, с февраля по 31 марта 2023 года бывшая начальница отдела по вопросам миграции одного из территориальных отделов полиции подыскивала через представителей национальных диаспор лиц, которые нуждались в постановке на регистрационный учёт. С её ведома фиктивно поставили на учёт по месту пребывания семерых граждан Узбекистана. Это позволило им получить патенты на осуществление трудовой деятельности.

Кроме того, для улучшения показателей работы обвиняемая планировала сбор материалов о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности за фиктивную постановку на миграционный учёт.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Белгородской области, регионального УМВД и СК.

Бывшей начальнице отдела по вопросам миграции предъявлено обвинение в совершении преступлений по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из иной личной заинтересованности), ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации). Санкция за совершение указанных преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Бывшую начальницу белгородского отдела миграции накажут из-за иностранцев-нелегалов
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#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Миграция#Уфсб#Белгород#Алина Харина#Следком
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