Стали известны подробности дела против экс-начальницы белгородского отдела миграции

По данным регионального СК, с февраля по 31 марта 2023 года бывшая начальница отдела по вопросам миграции одного из территориальных отделов полиции подыскивала через представителей национальных диаспор лиц, которые нуждались в постановке на регистрационный учёт. С её ведома фиктивно поставили на учёт по месту пребывания семерых граждан Узбекистана. Это позволило им получить патенты на осуществление трудовой деятельности.