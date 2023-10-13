Экс-директора белгородской школы осудили за фальшивые занятия в кружке лесоводов

Как сообщили в прокуратуре, в период с сентября 2021 по декабрь 2022 года 50-летняя жительница региона, будучи директором сельской школы, сказала своей подчинённой заключить трудовой договор с МБУ ДО «Станция юных натуралистов». Это было сделано для якобы проведения занятий в кружке «Юный лесовод».