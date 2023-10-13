Экс-директора белгородской школы осудили за фальшивые занятия в кружке лесоводов

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Экс-директору сельской школы в Алексеевском горокруге вынесли приговор за мошенничество, совершённое с использованием служебного положения, в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Злоумышленница похитила деньги из бюджета при помощи фиктивного проведения дополнительных занятий.
Как сообщили в прокуратуре, в период с сентября 2021 по декабрь 2022 года 50-летняя жительница региона, будучи директором сельской школы, сказала своей подчинённой заключить трудовой договор с МБУ ДО «Станция юных натуралистов». Это было сделано для якобы проведения занятий в кружке «Юный лесовод».
Но затем злоумышленница сообщила подчинённой, что на самом деле проводить занятия в кружке не нужно. Экс-директор попросила переводить деньги за эти занятия ей на карту. Таким образом, мошенница причинила 91 тыс. рублей ущерба управлению образования администрации горокруга.
Суд обязал экс-директора заплатить штраф в размере 110 тыс. рублей. Женщину также лишили права работать на руководящих должностях в образовательных учреждениях на 2,5 года.