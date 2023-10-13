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Школа

Экс-директора белгородской школы осудили за фальшивые занятия в кружке лесоводов

13 октября 2023, 07:22
Фото: 1MI
Школа
Женщина похитила из бюджета 91 тыс. рублей с помощью фиктивного проведения дополнительных занятий. Ей пришлось заплатить штраф в размере 110 тыс. рублей, сообщили в региональной прокуратуре. Помимо этого, жительнице региона запретили на время занимать руководящие должности.

Экс-директору сельской школы в Алексеевском горокруге вынесли приговор за мошенничество, совершённое с использованием служебного положения, в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Злоумышленница похитила деньги из бюджета при помощи фиктивного проведения дополнительных занятий.

Как сообщили в прокуратуре, в период с сентября 2021 по декабрь 2022 года 50-летняя жительница региона, будучи директором сельской школы, сказала своей подчинённой заключить трудовой договор с МБУ ДО «Станция юных натуралистов». Это было сделано для якобы проведения занятий в кружке «Юный лесовод».

Но затем злоумышленница сообщила подчинённой, что на самом деле проводить занятия в кружке не нужно. Экс-директор попросила переводить деньги за эти занятия ей на карту. Таким образом, мошенница причинила 91 тыс. рублей ущерба управлению образования администрации горокруга.

Суд обязал экс-директора заплатить штраф в размере 110 тыс. рублей. Женщину также лишили права работать на руководящих должностях в образовательных учреждениях на 2,5 года.

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#Приговор#Белгородская область#Мошенничество#Штраф#Уголовное дело#Белгород#Наталья Корявых#Алексеевский горокруг#Кружок#Экс-директор
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