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Белгородка может сесть в тюрьму за помощь иностранцам

27 августа 2023, 07:41

Белгородка может получить срок за фиктивную прописку иностранцев в своём доме

Возбуждено уголовное дело против жительницы одного из сёл региона, сообщили в УМВД. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до трёх лет.

Распространённая в Белгородской области история: иностранцы предлагают вознаграждение местным жителям, а те оказывают им услугу — ставят на учёт в своём доме, хотя фактически гости региона жить в нём не будут. В УМВД по области рассказали именно о такой белгородке.

Женщина из села предоставлять свой дом иностранцам не собиралась, но фиктивно поставила на учёт двух человек. Сотрудники миграционной службы пришли к ней с проверкой и выявили нарушение законодательства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка не учёт иностранного гражданина). Максимальное наказание по статье — до трёх лет лишения свободы.

Одной из «рекордсменок» в Белгородской области по количеству подобных уголовных дел стала женщина 33 лет. Она сделала фиктивную прописку 47 приезжим, заработав для себя 47 уголовок.

#Общество#Белгородская область#Прописка#Уголовное дело#УМВД#Иностранцы#Татьяна Алексютина#Постановка на учёт#Приграничье
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