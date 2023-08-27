Белгородка может сесть в тюрьму за помощь иностранцам

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:44
Распространённая в Белгородской области история: иностранцы предлагают вознаграждение местным жителям, а те оказывают им услугу — ставят на учёт в своём доме, хотя фактически гости региона жить в нём не будут. В УМВД по области рассказали именно о такой белгородке.
Женщина из села предоставлять свой дом иностранцам не собиралась, но фиктивно поставила на учёт двух человек. Сотрудники миграционной службы пришли к ней с проверкой и выявили нарушение законодательства.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка не учёт иностранного гражданина). Максимальное наказание по статье — до трёх лет лишения свободы.
Одной из «рекордсменок» в Белгородской области по количеству подобных уголовных дел стала женщина 33 лет. Она сделала фиктивную прописку 47 приезжим, заработав для себя 47 уголовок.