Положена или нет? Принято решение по 13-й пенсии

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Дождутся ли россияне 13-й пенсии? Судя по всему, нет, хотя тему в последнее время вновь начали активно раскачивать.
Законопроект об установлении ежегодной дополнительной выплаты всем пенсионерам перед их днём рождения ранее внёс на рассмотрение вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Предполагалось, что сумма будет в размере стандартной пенсионной выплаты, которую получает человек. Согласно материалам к законопроекту, Фонд национального благосостояния может стать источником финансирования дополнительных расходов.
Однако в решении Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов указано, что законопроект не соответствует требованиям. В связи с этим проект решили вернуть.
В отзыве на проект также сообщалось, что денежные средства на 13-ю пенсию необходимо брать из федерального бюджета. В случае принятия в 2024 году нужно было бы выделять дополнительные средства, однако закон гласит, что подобные проекты вносятся только при наличии заключения правительства РФ. Поэтому законопроект не соответствует установленным требованиям.
Пока же инициатива остаётся в архиве.