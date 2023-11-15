Положена или нет? Принято решение по 13-й пенсии

В отзыве на проект также сообщалось, что денежные средства на 13-ю пенсию необходимо брать из федерального бюджета. В случае принятия в 2024 году нужно было бы выделять дополнительные средства, однако закон гласит, что подобные проекты вносятся только при наличии заключения правительства РФ. Поэтому законопроект не соответствует установленным требованиям.