В Соцфонде Белгородской области прокомментировали иск Юрия Галдуна

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Бывший мэр Белгорода Юрий Галдун обратился в суд и иском к Соцфонду области. Дело рассматривается в Октябрьском районном суде областного центра. В ведомстве Бел.Ру рассказали, что дело касается назначения пенсии. Однако ОСФР по Белгородской области с иском не согласно.
Другие подробности в Соцфонде не сообщили, поскольку в суде рассматриваются вопросы, которые затрагивают персональные данные истца, поэтому «согласно закону сведения не подлежат распространению без согласия субъекта персональных данных».
Ранее журналисты Бел.Ру посетили первое заседание. Сам Галдун в суд не явился. Однако стало известно, что он потребовал включить в стаж периоды работ и увеличить пенсию. Подробности в суде не уточнили.
Суд принял ходатайство. Следующее заседание состоится 5 декабря.