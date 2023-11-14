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В Соцфонде Белгородской области прокомментировали иск Юрия Галдуна

В Соцфонде Белгородской области прокомментировали иск Юрия Галдуна

14 ноября 2023, 05:21
Фото: 1MI
Дело рассматривается в Октябрьском районном суде Белгорода. На первое заседание бывший мэр областного центра не явился. Региональный Соцфонд прокомментировал Бел.Ру ситуацию.

Бывший мэр Белгорода Юрий Галдун обратился в суд и иском к Соцфонду области. Дело рассматривается в Октябрьском районном суде областного центра. В ведомстве Бел.Ру рассказали, что дело касается назначения пенсии. Однако ОСФР по Белгородской области с иском не согласно.

Другие подробности в Соцфонде не сообщили, поскольку в суде рассматриваются вопросы, которые затрагивают персональные данные истца, поэтому «согласно закону сведения не подлежат распространению без согласия субъекта персональных данных».

Ранее журналисты Бел.Ру посетили первое заседание. Сам Галдун в суд не явился. Однако стало известно, что он потребовал включить в стаж периоды работ и увеличить пенсию. Подробности в суде не уточнили.

Суд принял ходатайство. Следующее заседание состоится 5 декабря.

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#Октябрьский районный суд#Эксклюзив#Юрий Галдун#Белгород#Кристина Семенчук#Соцфонд#ОСФР
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