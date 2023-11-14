В Соцфонде Белгородской области прокомментировали иск Юрия Галдуна

Бывший мэр Белгорода Юрий Галдун обратился в суд и иском к Соцфонду области. Дело рассматривается в Октябрьском районном суде областного центра. В ведомстве Бел.Ру рассказали, что дело касается назначения пенсии. Однако ОСФР по Белгородской области с иском не согласно.