Затронет 35 млн россиян: кому повысят пенсии в следующем году

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Стало известно, кого коснётся повышение пенсий в следующем году. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законы о повышении выплат военным и неработающим пенсионерам. Это решение затронет 35 миллионов россиян.
Как пишет издание, с 1 октября 2024 года запланирована индексация пенсий для военных пенсионеров на 4,5%. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Мера коснётся 2,7 млн граждан России.
Кроме того, депутаты приняли закон о повышении страховых пенсий неработающим пенсионерам на 7,5% с начала 2024 года. В планах — установить единую стоимость пенсионного коэффициента. Он составит 113 рублей и 5 копеек. Введут в России и фиксированную выплату страховой пенсии — 8,1 тыс. рублей. Это нововведение коснётся 32 миллионов россиян.