Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Пенсионер

Затронет 35 млн россиян: кому повысят пенсии в следующем году

14 ноября 2023, 13:27
Фото: Midjourney
Пенсионер

Госдума приняла закон об увеличении пенсий в 2024 году

Повышение выплат затронет 35 миллионов россиян. Нижняя палата парламента приняла во втором и третьем чтениях законы о повышении пенсий военным и неработающим пенсионерам, пишет The Moscow Post.
Сюжет
Пенсия

Стало известно, кого коснётся повышение пенсий в следующем году. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законы о повышении выплат военным и неработающим пенсионерам. Это решение затронет 35 миллионов россиян.

Как пишет издание, с 1 октября 2024 года запланирована индексация пенсий для военных пенсионеров на 4,5%. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Мера коснётся 2,7 млн граждан России.

Кроме того, депутаты приняли закон о повышении страховых пенсий неработающим пенсионерам на 7,5% с начала 2024 года. В планах — установить единую стоимость пенсионного коэффициента. Он составит 113 рублей и 5 копеек. Введут в России и фиксированную выплату страховой пенсии — 8,1 тыс. рублей. Это нововведение коснётся 32 миллионов россиян.

На какие льготы пенсионеры могут рассчитывать в 2023 году?
Узнать подробнее
Читайте также:
Средний размер пенсии у белгородских пенсионеров составил 20 734 рубляС августа больше 110 тысяч белгородских пенсионеров будут получать повышенную пенсию«Деньги закончились»: пенсионерке из Шебекино в этом месяце не выплатили пенсию
#Пенсионеры#Пенсия#Госдума#Россия#Наталья Корявых#Повышение пенсии#Военные пенсионеры#Неработающие пенсионеры
Подпишитесь
Не более чем на 14%: белгородские власти рассказали, на сколько вырастут тарифы ЖКХ
Сегодня, 13:21
Выше только Москва и Питер: Белгород попал в топ-10 по развитию платных парковок
Сегодня, 13:08
В Белгороде начали установку главной новогодней ёлки: фото
Сегодня, 09:48
Белгородцам компенсируют оплату коммуналки, если она превысит новый индекс
Сегодня, 14:22
Стало известно, чем закончилась история о мошенничестве при монтаже катка в Белгороде
Сегодня, 10:31
Больше, чем в Воронеже и Брянске: в Белгородской области подорожает коммуналка
Сегодня, 14:07