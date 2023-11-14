Затронет 35 млн россиян: кому повысят пенсии в следующем году

Кроме того, депутаты приняли закон о повышении страховых пенсий неработающим пенсионерам на 7,5% с начала 2024 года. В планах — установить единую стоимость пенсионного коэффициента. Он составит 113 рублей и 5 копеек. Введут в России и фиксированную выплату страховой пенсии — 8,1 тыс. рублей. Это нововведение коснётся 32 миллионов россиян.