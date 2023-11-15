Кто в Белгородской области сможет уйти на пенсию в следующем году?

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв объяснил, кто сможет выйти в Россию на пенсию в 2024 году по общим правилам. Средний размер страховой пенсии в стране превысит 23 тыс. рублей.
Как пояснил юрист, выйти на пенсию в следующем году смогут мужчины 63 лет и женщины 58 лет. При этом необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и более 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК).
Право на получение пенсии появится у достигших пенсионного возраста россиян, но не оформивших пенсию из-за недостатка стажа или баллов. Выйти на пенсию они смогут при наличии льготных оснований, пишет издание. Раньше установленного срока на заслуженный отдых могут отправиться водители, врачи, учителя, многодетные матери, граждане, работающие на вредных производствах.
Для расчёта пенсии величина одного балла составит 133,05 рубля, а фиксированная выплата по старости — 8,1 тыс. рублей.
С начала следующего года пенсии неработающим пенсионерам повысят на 7,5%. Средний размер страховой пенсии будет более 23 тыс. рублей.