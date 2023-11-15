Из жизни ёжиков: Белгород исчез в тумане

На этой неделе в регионе заметно похолодало, погода наконец примеряет на себя ноябрьский костюм. Температура в Белгороде не поднимается выше +8 градусов днём и доходит до минусовых значений ночью. Осадки выпадают всё чаще, хотя снега, пусть даже мокрого, белгородцы до сих пор не дождались. Зато есть возможность почувствовать себя ёжиками — продолжаются туманные дни.