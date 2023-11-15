Из жизни ёжиков: Белгород исчез в тумане

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
На этой неделе в регионе заметно похолодало, погода наконец примеряет на себя ноябрьский костюм. Температура в Белгороде не поднимается выше +8 градусов днём и доходит до минусовых значений ночью. Осадки выпадают всё чаще, хотя снега, пусть даже мокрого, белгородцы до сих пор не дождались. Зато есть возможность почувствовать себя ёжиками — продолжаются туманные дни.
Уже на этих выходных и в начале следующей недели синоптики обещают снег и температуру от +1 до -1 градуса. При этом ветер не обещает быть таким шквальным, как несколько дней назад, так что сильный холод жителям региона пока не страшен.