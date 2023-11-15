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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Туман в Белгороде

Из жизни ёжиков: Белгород исчез в тумане

15 ноября 2023, 13:25
Фото: Bel.ru
Туман в Белгороде

Столицу Белгородской области окутал плотный туман

Погода снова внесла свои коррективы в сонную осеннюю жизнь областного центра. С утра на улице была изморось, а под вечер над городом вновь навис туман.
Сюжет
Погода

На этой неделе в регионе заметно похолодало, погода наконец примеряет на себя ноябрьский костюм. Температура в Белгороде не поднимается выше +8 градусов днём и доходит до минусовых значений ночью. Осадки выпадают всё чаще, хотя снега, пусть даже мокрого, белгородцы до сих пор не дождались. Зато есть возможность почувствовать себя ёжиками — продолжаются туманные дни.

Туман в БелгородеТуман в Белгороде
Туман в БелгородеТуман в Белгороде
Туман в БелгородеТуман в Белгороде
Туман в БелгородеТуман в Белгороде
Туман в БелгородеТуман в Белгороде
Туман в БелгородеТуман в Белгороде
Туман в Белгороде
Фото: Bel.ru

Уже на этих выходных и в начале следующей недели синоптики обещают снег и температуру от +1 до -1 градуса. При этом ветер не обещает быть таким шквальным, как несколько дней назад, так что сильный холод жителям региона пока не страшен.

Белгород или Туманный Альбион: что пришло вместо обещанного снега? (видео)
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#Туман#Погода#Температура#Новости Белгорода#Холод#Белгород#Екатерина Никулина
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