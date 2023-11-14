Первый снег и минусовая температура: когда белгородцам ждать зимней погоды

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
В Белгородской области в среду, 15 ноября, установится облачная с прояснениями погода. Ночью временами пройдут дожди. При этом температура составит от -1 ˚С до +4 ˚С.
Днём возможны небольшие дожди. Столбик термометра поднимется до +4…+9 ˚С.
Ветер южной четверти 7-12 м/с. В тёмное время суток регион накроет туман.
В Белгороде в среду будет облачно. Ночью пройдёт дождь при +3 ˚С. Днём потеплеет до +7 ˚С, возможны небольшие осадки.
Дождливо в Белгороде будет вплоть до 17 ноября. При этом уже в ночь на пятницу, согласно прогнозу Гидрометцентра, ожидается снег с дождём.
А в ночь на понедельник, 20 ноября, может пройти снег при -3 ˚С. Днём же в начале следующей рабочей недели столбик термометра не поднимется выше -1 ˚С.