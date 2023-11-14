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Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Туман

Первый снег и минусовая температура: когда белгородцам ждать зимней погоды

14 ноября 2023, 12:51
Фото: 1MI
Туман

Холод, туман и дожди идут на Белгородскую область

15 ноября в регионе осадки возможны как ночью, так и днём. Местами туман. В тёмное время суток вновь ожидаются заморозки, сообщили в областном МЧС.
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Погода

В Белгородской области в среду, 15 ноября, установится облачная с прояснениями погода. Ночью временами пройдут дожди. При этом температура составит от -1 ˚С до +4 ˚С.

Днём возможны небольшие дожди. Столбик термометра поднимется до +4…+9 ˚С.

Ветер южной четверти 7-12 м/с. В тёмное время суток регион накроет туман.

В Белгороде в среду будет облачно. Ночью пройдёт дождь при +3 ˚С. Днём потеплеет до +7 ˚С, возможны небольшие осадки.

Дождливо в Белгороде будет вплоть до 17 ноября. При этом уже в ночь на пятницу, согласно прогнозу Гидрометцентра, ожидается снег с дождём.

А в ночь на понедельник, 20 ноября, может пройти снег при -3 ˚С. Днём же в начале следующей рабочей недели столбик термометра не поднимется выше -1 ˚С.

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#Белгородская область#Туман#Погода#Дожди#Гидрометцентр#Инна Рогова#Заморозки#Белгород
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