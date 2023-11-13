Ураганный ветер, сильный дождь и град: как Белгородская область пережила непогоду

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Вчера, 12 ноября, в Белгородской области бушевала непогода. Так, в Старом Осколе прошёл град, а сильный ветер повалил деревья. У некоторых зданий даже сорвало крыши: например, в микрорайоне Юность.
Об ураганном ветре сообщали жители Шебекинского горокруга. Помимо этого, здесь прошёл сильный дождь. Вместе с тем после непогоды появилась двойная радуга.
Непогода не обошла стороной и областной центр. По информации Telegram-канала «Белгород № 1», у торгового комплекса «Сити Молл» из-за ветра на машину упал биотуалет. Помимо этого, в Сети появились фото с поваленными деревьями.
Отметим, что последний раз сильный ветер наблюдался в Белгородской области 28 октября. Тогда в регионе повалило множество деревьев, сорвало крыши, повредило автомобили, а в Стрелецком упала водонапорная башня.