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Непогода в Белгородской области

Ураганный ветер, сильный дождь и град: как Белгородская область пережила непогоду

13 ноября 2023, 08:11
Фото: "L1VE Старый Оскол"
Непогода в Белгородской области

На Белгородскую область в выходной обрушились град и сильный ветер

В минувшее воскресенье в регионе бушевала стихия. В некоторых районах срывало крыши, вырывало деревья. Фотографиями в соцсетях поделились очевидцы.

Вчера, 12 ноября, в Белгородской области бушевала непогода. Так, в Старом Осколе прошёл град, а сильный ветер повалил деревья. У некоторых зданий даже сорвало крыши: например, в микрорайоне Юность.

Последствия непогодыПоследствия непогоды
Последствия непогодыПоследствия непогоды
Последствия непогодыПоследствия непогоды
Последствия непогодыПоследствия непогоды
Последствия непогоды
Фото: "L1VE Старый Оскол"

Об ураганном ветре сообщали жители Шебекинского горокруга. Помимо этого, здесь прошёл сильный дождь. Вместе с тем после непогоды появилась двойная радуга.

Двойная радуга после дождяДвойная радуга после дождя
Двойная радуга после дождя
Фото: Telegram-канал "Просто Михаил Шебекино"
Непогода
Видео: Telegram-канал "Просто Михаил Шебекино"

Непогода не обошла стороной и областной центр. По информации Telegram-канала «Белгород № 1», у торгового комплекса «Сити Молл» из-за ветра на машину упал биотуалет. Помимо этого, в Сети появились фото с поваленными деревьями.

Упавший на машину биотуалетУпавший на машину биотуалет
Поваленное ветром деревоПоваленное ветром дерево
Упавший на машину биотуалет
Фото: Telegram-канал "Белгород №1"

Отметим, что последний раз сильный ветер наблюдался в Белгородской области 28 октября. Тогда в регионе повалило множество деревьев, сорвало крыши, повредило автомобили, а в Стрелецком упала водонапорная башня.

Воскресенье порадовало белгородцев двойной радугой: читатели шлют в редакцию фото
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