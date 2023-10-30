Последствия непогоды в Белгороде устранят к концу недели

По данным заместителя генерального директора управления Белгорблагоустройства Сергея Шиянова, на сегодня по улично-дорожной сети выполнили порядка 85-90% всех поступивших заявок, вывезли около 100 деревьев. Работы провели в районе «МегаГринна». В этом случае привлекли спецтехнику, поскольку дерево запуталось в проводах.