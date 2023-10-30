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Published Сегодня, 14:20

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Последствия непогоды в Белгороде устранят к концу недели

Последствия непогоды в Белгороде устранят к концу недели

30 октября 2023, 14:20
Фото: Bel.ru
Об этом заявил мэр областного центра Валентин Демидов. На сегодняшний день устранили около 70% последствий. Всего от горожан поступило порядка 199 обращений.

В выходные в областном центре порывы ветра достигали 23 м/с. Как рассказал Демидов, на утро 30 октября стало известно, что от горожан поступило около 199 обращений. Повреждения получили порядка 40 домов и 13 автомобилей.

Основная работа выполнена. Приведена в нормативное состояние вся улично-дорожная сеть, тротуары, общественные пространства. Порядка 70% последствий устранено. Поставлена задача к концу недели привести всё в нормативное состояние, в том числе частные территории и территории управляющих компаний.
Валентин Демидов

Мэр добавил, что отдельно Белгорблагоустройство занимается расчисткой ливнёвок. В них скопился мусор, ветки и песок.

Фото: Bel.ru

Как сообщили в ЕДДС Белгорода, из всех обращений людей 147 касались поваленных деревьев (140 устранили), 13 — повреждения автомобилей, три — повреждения линии электропередач и 36 — повреждений домов.

К ликвидации данных происшествий привлекались силы и средства поисково-спасательного отряда управления ГОЧС Белгорода, управления Белгорблагоустройства и управляющих компаний. Продолжаются работы. В ближайшее время все происшествия будут устранены.
Диана Бесчастная, заместитель начальника ЕДДС Белгорода
Фото: ЕДДС Белгорода

По данным заместителя генерального директора управления Белгорблагоустройства Сергея Шиянова, на сегодня по улично-дорожной сети выполнили порядка 85-90% всех поступивших заявок, вывезли около 100 деревьев. Работы провели в районе «МегаГринна». В этом случае привлекли спецтехнику, поскольку дерево запуталось в проводах.

Ветер усиливается, есть новые заявки. В первую очередь мы отрабатываем те, где сохраняется угроза для людей — это нависание над тротуарами, проезжей частью, на территории социальных объектов.
Сергей Шиянов
Видео: Bel.ru
Пострадавшие авто, поваленные деревья: последствия непогоды в Белгороде
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