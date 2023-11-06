Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

белгородцев ожидает дождливая неделя

Похолодает, но ждать ли снега? О погоде в Белгородской области на этой неделе

6 ноября 2023, 12:11
Фото: Midjourney
белгородцев ожидает дождливая неделя

В Белгородской области на этой неделе пройдут дожди

Синоптики рассказали об изменении в погоде для белгородцев. Стоит ожидать сильных дождей, а ночью — температур, близких к нулю градусов.
Сюжет
Погода

По данным Гидрометцентра во вторник, 7 ноября, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди, а к утру возможен туман. Также обещают небольшие порывы юго-западного ветра. Температура днём 9-14 градусов выше нуля, ночью — 5-10 градусов тепла.

Ближе к вечеру среды обещают сильный дождь — до 20 мм к концу четверга. В этот же день небо чуть прояснится, но похолодает до +8 °С. Такие температуры покажут термометры и в пятницу с субботой. Зато ожидается, что будет без осадков.

Однако в ночь на воскресенье снова должен пойти дождь почти на сутки. Что приведёт к небольшому потеплению до 11 градусов.

#Белгородская область#Евгений Грицков#Туман#Погода#Дождь#Температура#Ветер#Белгород
Подпишитесь
Никто не помогает: мать участника СВО попросила квартиру в Белгороде для сдачи в наём
Сегодня, 07:06
Забрали машину за долги: судебные приставы изъяли имущество воюющего в СВО белгородца
Сегодня, 08:54
Под Белгородом откроют музей памяти 600 заживо сожженных фашистами жителей
Сегодня, 06:44
Белгородцы смогут собрать подарки на Новый год для военных. Куда их нужно приносить?
Сегодня, 07:45
Купить жильё, вернуть домой: в каких просьбах вынуждены отказать родным бойцов в СВО
Сегодня, 08:12
Козлитина останется без «поздравления Деда Мороза» при срыве сроков ввода школ
Сегодня, 10:46