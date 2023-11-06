Похолодает, но ждать ли снега? О погоде в Белгородской области на этой неделе

Ближе к вечеру среды обещают сильный дождь — до 20 мм к концу четверга. В этот же день небо чуть прояснится, но похолодает до +8 °С. Такие температуры покажут термометры и в пятницу с субботой. Зато ожидается, что будет без осадков.