Похолодает, но ждать ли снега? О погоде в Белгородской области на этой неделе

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
По данным Гидрометцентра во вторник, 7 ноября, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди, а к утру возможен туман. Также обещают небольшие порывы юго-западного ветра. Температура днём 9-14 градусов выше нуля, ночью — 5-10 градусов тепла.
Ближе к вечеру среды обещают сильный дождь — до 20 мм к концу четверга. В этот же день небо чуть прояснится, но похолодает до +8 °С. Такие температуры покажут термометры и в пятницу с субботой. Зато ожидается, что будет без осадков.
Однако в ночь на воскресенье снова должен пойти дождь почти на сутки. Что приведёт к небольшому потеплению до 11 градусов.