Белгород или Туманный Альбион: что пришло вместо обещанного снега? (видео)

По прогнозам синоптиков, с утра в Белгороде должно было быть прохладно и осадки в виде мокрого снега. Но белгородцев с утра ожидал только ветер с моросью, а позже — дождь и туман. Ранее мокрый снег обещали в среду, но и тогда он не порадовал любителей зимней сказки своим визитом.