Белгород или Туманный Альбион: что пришло вместо обещанного снега? (видео)

Posted Вчера, 14:55
Published Вчера, 14:55
Modified Вчера, 14:57
Updated Вчера, 14:57
По прогнозам синоптиков, с утра в Белгороде должно было быть прохладно и осадки в виде мокрого снега. Но белгородцев с утра ожидал только ветер с моросью, а позже — дождь и туман. Ранее мокрый снег обещали в среду, но и тогда он не порадовал любителей зимней сказки своим визитом.
Такую погоду, как сейчас, теперь обещают до конца недели. Столбик термометра не поднимется выше 14 градусов, а самый холодный день — воскресенье, там температура будет от 6 до 9 градусов тепла. В пятницу и субботу ожидаются обильные дожди днём и туман — к вечеру.
А как выглядит Белгород сейчас — смотрите в нашем видео.