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Posted Вчера, 14:55

Published Вчера, 14:55

Modified Вчера, 14:57

Updated Вчера, 14:57

Туман в Белгороде

Белгород или Туманный Альбион: что пришло вместо обещанного снега? (видео)

26 октября 2023, 14:55
Фото: Bel.ru
Туман в Белгороде

В Белгороде обещанный снег заменил туман

После нескольких дней дождей столицу Белгородской области окутал густой туман. А ещё вчера синоптики обещали мокрый снег, но видимо что-то пошло не так.

По прогнозам синоптиков, с утра в Белгороде должно было быть прохладно и осадки в виде мокрого снега. Но белгородцев с утра ожидал только ветер с моросью, а позже — дождь и туман. Ранее мокрый снег обещали в среду, но и тогда он не порадовал любителей зимней сказки своим визитом.

Такую погоду, как сейчас, теперь обещают до конца недели. Столбик термометра не поднимется выше 14 градусов, а самый холодный день — воскресенье, там температура будет от 6 до 9 градусов тепла. В пятницу и субботу ожидаются обильные дожди днём и туман — к вечеру.

А как выглядит Белгород сейчас — смотрите в нашем видео.

Туман в Белгороде
Видео: Bel.ru
Туман и дожди надвигаются на Белгородскую область
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