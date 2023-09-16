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Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

осень

Тёплый день и холодная ночь: какой погоды ждать белгородцам в воскресенье

16 сентября 2023, 12:44
Фото: 1MI
осень

Синоптики обещают белгородцам до 23 градусов тепла в воскресенье

Днём воздух прогреется до +23 градусов, а ночью столбик термометра опустится до 4 градусов тепла, сообщает МЧС.
Сюжет
Погода

17 сентября на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ночью местами возможен туман. Синоптики обещают северо-восточный слабый ветер ночью. Днем порывы усилятся до 6-11 м/с. Ночью столбик термометра покажет 4-9° тепла, а днем воздух прогреется до 18-23°С.

Напомним, что прошедшее лето стало самым жарким за всю историю ведения наблюдений летом, но не для Белгородской области. В регионе самое жаркое лето наблюдалось в 2010 году. Подробнее — в нашем материале.

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#Общество#Белгородская область#Туман#Погода#Тепло#Осень#Татьяна Алексютина#Холод
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