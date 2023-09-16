Тёплый день и холодная ночь: какой погоды ждать белгородцам в воскресенье

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
17 сентября на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ночью местами возможен туман. Синоптики обещают северо-восточный слабый ветер ночью. Днем порывы усилятся до 6-11 м/с. Ночью столбик термометра покажет 4-9° тепла, а днем воздух прогреется до 18-23°С.
Напомним, что прошедшее лето стало самым жарким за всю историю ведения наблюдений летом, но не для Белгородской области. В регионе самое жаркое лето наблюдалось в 2010 году. Подробнее — в нашем материале.