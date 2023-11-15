Гладкову пожаловались на состояние паллиативного отделения под Белгородом

Posted Сегодня, 20:17
Published Сегодня, 20:17
Modified Сегодня, 20:19
Updated Сегодня, 20:19
По словам белгородки, ремонт в паллиативном отделении в посёлке Красный Октябрь не делали уже 40 лет: «Хотелось бы узнать, наш министр здравоохранения бывал хоть раз в этом отделении? Это ужас. Ремонта не было лет 40. Стены цвета земли, а там людям и так тяжело».
Вячеслав Гладков согласился, что зданию необходим ремонт: «В 2024 году делаем проект реконструкции, но всё зависит от оперативной обстановки. Будут улучшения, будем принимать решение. Будут ухудшения, возьмём паузу. После строительства больницы скорой помощи в областном центре мы переведём персонал паллиативного отделения в это учреждение».