Гладкову пожаловались на состояние паллиативного отделения под Белгородом

По словам белгородки, ремонт в паллиативном отделении в посёлке Красный Октябрь не делали уже 40 лет: «Хотелось бы узнать, наш министр здравоохранения бывал хоть раз в этом отделении? Это ужас. Ремонта не было лет 40. Стены цвета земли, а там людям и так тяжело».