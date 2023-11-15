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Гладкову пожаловались на состояние паллиативного отделения под Белгородом

Гладкову пожаловались на состояние паллиативного отделения под Белгородом

15 ноября 2023, 20:17
Фото: Midjourney
Как отметила белгородка, отделению в посёлке Красный Октябрь требуется ремонт.

По словам белгородки, ремонт в паллиативном отделении в посёлке Красный Октябрь не делали уже 40 лет: «Хотелось бы узнать, наш министр здравоохранения бывал хоть раз в этом отделении? Это ужас. Ремонта не было лет 40. Стены цвета земли, а там людям и так тяжело».

Вячеслав Гладков согласился, что зданию необходим ремонт: «В 2024 году делаем проект реконструкции, но всё зависит от оперативной обстановки. Будут улучшения, будем принимать решение. Будут ухудшения, возьмём паузу. После строительства больницы скорой помощи в областном центре мы переведём персонал паллиативного отделения в это учреждение».

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#Белгородская область#Больница#Ремонт#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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