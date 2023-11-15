Без пекарни и без денег: белгородка попала под суд из-за социального контракта

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
С жительницей Белгорода заключили социальный контракт по направлению «индивидуальная предпринимательская деятельность». Она просила финансовую помощь на открытие пекарни.
Однако условия контракта женщина так и не выполнила, поэтому договор пришлось расторгнуть в одностороннем порядке. Несмотря на это, белгородка не вернула выданную ей сумму в размере 249 836 рублей.
Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с белгородки полученных денег. Исковые требования удовлетворили.