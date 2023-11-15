Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Деньги

Без пекарни и без денег: белгородка попала под суд из-за социального контракта

15 ноября 2023, 12:14
Фото: 1MI
Деньги

Суд взыскал с белгородки полученные по соцконтракту 249 тысяч

Белгородка заключила социальный контракт по открытию пекарни, получила деньги, но не выполнила условия договора. Тогда прокуратура обратилась в суд, чтобы женщина выплатила всю сумму.

С жительницей Белгорода заключили социальный контракт по направлению «индивидуальная предпринимательская деятельность». Она просила финансовую помощь на открытие пекарни.

Однако условия контракта женщина так и не выполнила, поэтому договор пришлось расторгнуть в одностороннем порядке. Несмотря на это, белгородка не вернула выданную ей сумму в размере 249 836 рублей.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с белгородки полученных денег. Исковые требования удовлетворили.

Белгородским микропредприятиям помогут стать малыми и средними
Узнать подробнее
Читайте также:
Социальный контракт для малоимущих в Белгороде в 2024 году«Чересчур богатые»: белгородке с пенсией 11 тысяч рублей отказали в соцконтрактеСуд заставил вернуть белгородку полученные по соцконтракту 100 тысяч рублей
#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Пекарня#Соцконтракт#Александра Склярова
Подпишитесь
Роспотребнадзор назвал продукцию «Приосколья», в которой обнаружили сальмонеллу
Сегодня, 10:44
Верёвочный парк и колесо обозрения: что известно о новых аттракционах в Белгороде
Сегодня, 10:57
В рамках договора: Белгород просит передать участок у Центрального парка ДСК
Сегодня, 12:36
В Белгороде в память о массовом убийстве появится мемориал
Сегодня, 09:40
Избившего 12-летнего школьника белгородца не накажут. Он оказался слишком мал
Сегодня, 11:50
Из жизни ёжиков: Белгород исчез в тумане
Сегодня, 13:25