Белгородским микропредприятиям помогут стать малыми и средними

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
Судя по статистике, микропредприятия в Белгородской области составляют более 90% всех юрлиц. Поэтому Гладков поручил разработать меры поддержки, которые помогут микропредприятиям перейти в малый и средний бизнес.
У нас есть большой инструментарий в части поддержки малого и среднего бизнеса. Свою роль сыграл и соцконтракт. В этом году выделены большие деньги. Я уверен, что мы выполним эту задачу по итогам года. Рост будет хороший. Вот дальнейший инструментарий нужно уже сейчас формировать.
Вячеслав Гладков
Как отметил замгубернатора Дмитрий Гладский, в регионе для всех типов предприятий есть свой набор инструментария, который соответствует определённой фазе и масштабу развития.
Каждая из мер показала свою эффективность. Вернёмся к этому вопросу, чтобы точно показать, как мы будем поддерживать предприятия, которые имеют шанс выйти из уровня микроразвития на другие.
Дмитрий Гладский