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Белгородским микропредприятиям помогут стать малыми и средними

Белгородским микропредприятиям помогут стать малыми и средними

9 октября 2023, 08:01
Фото: Midjourney
Разработать инструменты по мерам поддержки поручил глава региона Вячеслав Гладков. В области микропредприятия составляют более 90% всех юрлиц в малом и среднем бизнесе.

Судя по статистике, микропредприятия в Белгородской области составляют более 90% всех юрлиц. Поэтому Гладков поручил разработать меры поддержки, которые помогут микропредприятиям перейти в малый и средний бизнес.

У нас есть большой инструментарий в части поддержки малого и среднего бизнеса. Свою роль сыграл и соцконтракт. В этом году выделены большие деньги. Я уверен, что мы выполним эту задачу по итогам года. Рост будет хороший. Вот дальнейший инструментарий нужно уже сейчас формировать.
Вячеслав Гладков

Как отметил замгубернатора Дмитрий Гладский, в регионе для всех типов предприятий есть свой набор инструментария, который соответствует определённой фазе и масштабу развития.

Каждая из мер показала свою эффективность. Вернёмся к этому вопросу, чтобы точно показать, как мы будем поддерживать предприятия, которые имеют шанс выйти из уровня микроразвития на другие.
Дмитрий Гладский
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#Белгородская область#Экономика#Развитие#Поддержка#Средний бизнес#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Соцконтракт
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