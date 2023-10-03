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Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 19:03

Updated Сегодня, 19:03

Социальный контракт для малоимущих в Белгороде

Социальный контракт для малоимущих в Белгороде в 2024 году

3 октября 2023, 07:41
Фото: 1MI
Социальный контракт для малоимущих в Белгороде
Региональные власти оказывают малообеспеченным гражданам не только денежную поддержку, но и содействие в трудоустройстве и открытии собственного бизнеса.
Сюжет
Пособие

В Белгородской области социальный контракт для малоимущих реализуется по программе «Содействие» при поддержке губернатора региона Вячеслава Гладкова.

 

Какие условия для оформления соцконтракта в Белгородской области?

 

На заключение соцконтракта могут рассчитывать люди, чей уровень дохода ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. В 2023 году средний размер прожиточного минимума в Белгородской области составляет 12 075 ₽, а для трудоспособного населения — 13 0162 руб.

Очевидно, что людям с таким уровнем доходов приходится практически выживать, и государство в таких случаях приходит им на помощь, предлагая оформить соцконтракт. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, именно соцконтракты являются самым действенным механизмом вывода людей из бедности.

Общий принцип предоставления социальных контрактов таков: государство дает малоимущим деньги, а они обязуются их израсходовать на те цели, которые предлагаются условиями соцконтракта.

В Белгородской области власти предлагают четыре направления помощи — от трудоустройства до создания собственного дела. Цель этой меры поддержки не в том, чтобы единоразово выделить нуждающимся деньги, которые были бы просто потрачены, а в том, чтобы гражданин смог с помощью денег перезапустить свою карьеру и улучшить качество жизни.

В 2022 году в Белгородской области было подписано около 4500 контрактов. 1567 человек с помощью соцконтракта открыли свое дело, свыше 1060 — нашли работу, 856 граждан открыли личное подсобное хозяйство, а 927 белгородцам соцконтракт помог справиться с временными трудностями.

 

Документы для оформления социального контракта

 

Чтобы оформить адресную помощь от государства на основании социального контракта в 2023 году, гражданин должен подать заявление по утвержденной форме от себя лично (для одиноких граждан) либо от имени всей семьи (подписывается всеми членами семьи) в органы соцзащиты либо МФЦ. Образец формы заявления можно скачать на сайте управления соцзащиты населения Белгородской области.

В заявлении указываются все сведения о заявителе и членах его семьи: ФИО, паспортные данные, СНИЛС, адрес регистрации и фактического проживания, степень родства. К заявлению прилагаются:

  • копии паспортов и свидетельств о рождении всех членов семьи;
  • справка о постановке на учет в центр занятости;
  • свидетельство о браке;
  • справка о работе по срочному либо бессрочному трудовому договору;
  • справка с места работы по форме 2-НДФЛ либо справка о размере пенсии или пособия по безработице;
  • документы, подтверждающие обязательные расходы (оплата ЖКХ, транспортные расходы и др.).

Точный список документов нужно уточнять в органах соцзащиты — для некоторых направлений могут понадобиться дополнительные сведения.

Документы для оформления социального контрактаДокументы для оформления социального контракта
Документы для оформления социального контракта
Фото: 1MI

А уже совсем скоро никаких сведений и документов, кроме заявления на «Госуслугах», для заключения соцконтракта не потребуется, благодаря единым правилам социального контракта по принципам социального казначейства, разработанным Минтруда РФ.

Новые правила вступят в силу 1 января 2024 года, и с этого дня органы социальной защиты будут сами находить всю необходимую информацию о заявителе посредством межведомственного взаимодействия.

 

Направления социальной поддержки по контракту

 

Белгородцы, оказавшиеся в тяжелой финансовой ситуации, могут с помощью соцконтракта запустить свой бизнес, получить хорошую работу, пройти профобучение, развивать личное подсобное хозяйство, повысить квалификацию.

В Белгородской области реализуется несколько направлений предоставления госпомощи по системе соцконтрактов:

  • Поиск работы. Предоставляется неработающим гражданам. Для получения данного вида соцпомощи нужно встать на учет в центре занятости, зарегистрироваться на портале «Работа в России» и искать работу, при необходимости получить профобучение или дополнительное образование.
  • Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Денежная помощь дается на открытие собственного дела, причем как ИП, так и самозанятым. Для получения субсидии нужно будет самостоятельно разработать и предоставить экспертам бизнес-план с обоснованием всех необходимых затрат.
  • Ведение личного подсобного хозяйства. Подходит гражданам, проживающим в сельской местности, где есть возможность вести собственное хозяйство. Деньги можно направить на покупку сельхозинвентаря, крупного и мелкого рогатого скота, удобрений и кормов, пчел и домашней птицы, инкубаторов и т. д.
  • Преодоление трудной жизненной ситуации. Деньги предоставляются людям, оказавшимся в бедственном положении. В зависимости от ситуации средства можно направлять на приобретение одежды и обуви, медикаментов и товаров первой необходимости, на лечение и прохождение профилактического медосмотра.

С условиями получения помощи по соцконтракту можно подробней ознакомиться на официальном сайте правительства Белгородской области.

 

Размеры выплат по контракту

 

Сумма выделяемой государством денежной субсидии по соцконтракту зависит от целевого направления. В разных субъектах федерации размеры выплат могут отличаться.

В Белгородской области по соцконтракту можно получить:

  • На поиск работы: единовременно на оплату обучения — до 30 тысяч руб. при предоставлении договора с образовательной организацией;
  • На открытие бизнеса: единоразово на развитие своего дела — до 350 тысяч руб., а также единоразово на обучение навыкам предпринимательского дела — до 30 тысяч руб.
  • На ведение подсобного хозяйства: единовременно на обучение основам ведения хозяйства — до 30 тысяч руб., единовременно на организацию хозяйства — до 200 тысяч руб.
  • На преодоление тяжелой жизненной ситуации: ежемесячно в течение полугода выплачивается сумма прожиточного минимума.

Выплаты могут прекратиться в любой момент, если условия соцконтракта не будут выполняться заявителем.

Размеры выплат по контрактуРазмеры выплат по контракту
Размеры выплат по контракту
Фото: 1MI

Срок действия социального контракта

 

Как и у любого договора, у социального контракта есть срок, который зависит от направления соцпомощи.

Так, контракт по поиску работы заключается на срок не более 9 месяцев. Контракт по поддержке малоимущих для открытия собственного дела или ведения подсобного хозяйства заключается на год. А субсидия гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выплачивается не более чем шесть месяцев.

При этом гражданин должен ежемесячно отчитываться в органы соцзащиты о выполнении мероприятий по программе социальной адаптации, разработанной по условиям договора. При прекращении предпринимательской деятельности в период действия договора гражданин должен вернуть государству деньги в полном объеме.

 

Где можно оформить социальный контракт?

 

Подать заявление на получение субсидии от государства в рамках соцконтракта можно в территориальных органах соцзащиты, МФЦ либо через «Госуслуги».

 

Органы соцзащиты

 

Проверкой документов на предоставление соцконтракта занимаются органы соцзащиты. Поэтому лучше обращаться непосредственно в местные отделы соцзащиты населения.

Здесь вам расскажут, какие документы необходимы для заключения договора, проведут проверку соответствия условиям контракта и помогут с оформлением.

 

МФЦ

 

Оформить контракт можно и через МФЦ. Для этого нужно записаться на прием в ближайший многофункциональный центр и собрать пакет документов, необходимых для оформления услуги.

Время рассмотрения заявки обычно занимает не более 12 дней. Но в некоторых случаях (например, для ИП и самозанятых) потребуется дождаться ответа от налоговых органов, поэтому срок рассмотрения может затянуться до 30 дней.

 

«Госуслуги»

 

Подать заявку можно и дистанционно через портал Госуслуги. На сайте есть полное описание механизма получения услуги. Здесь можно подать заявление и прикрепить сканы необходимых документов. Ответ о рассмотрении заявки придет в личный кабинет на «Госуслугах».

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