Социальный контракт для малоимущих в Белгороде в 2024 году

В Белгородской области власти предлагают четыре направления помощи — от трудоустройства до создания собственного дела. Цель этой меры поддержки не в том, чтобы единоразово выделить нуждающимся деньги, которые были бы просто потрачены, а в том, чтобы гражданин смог с помощью денег перезапустить свою карьеру и улучшить качество жизни.