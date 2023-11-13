Центр и Харгора: где в Белгороде не хватает устройств для оповещения населения

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
По словам Воробьёва, по итогам работы с населением власти определили места нахождения людей во время последней проверки системы оповещения. На примере Белгорода видно, что конечные устройства размещены рационально, но их количество недостаточное. Подтверждением этому является:
Воробьёв отметил, что после начала СВО власти приняли меры по увеличению финансирования на средства гражданской обороны. В 2021 году было выделено 16 млн рублей, в 2022 году — 36 млн рублей, а в 2023 году — 128 млн рублей.
При этом Валуйскому, Грайворонскому, Шебекинскому горокругам, а также Краснояружскому району выделили средства из резервного фонда правительства области в размере 76 млн рублей на дооборудование систем оповещения. По итогам прогнозируемый рост охвата населения техсредствами увеличится до 93-98,8%.
На 2024 год для развития и совершенствования систем оповещения выделят ещё 51 млн рублей.
Деньги огромные. На них можно построить ФОК, детский сад. С другой стороны понимаем, что идёт речь о безопасности людей. В нашей ситуации расстояние от границы до некоторых населённых пунктов 0 км, система оповещения при однократном обстреле не играет никакой роли. С другой стороны события в Шебекино показали, что работа дала результаты.
Вячеслав Гладков