Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

В Белгороде не хватает устройств для оповещения населения

Центр и Харгора: где в Белгороде не хватает устройств для оповещения населения

13 ноября 2023, 09:26
Фото: Midjourney

В Белгороде не хватает устройств для оповещения населения

Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Белгородской области Евгений Воробьёв. Он отметил, что жалобы после последней проверки поступили от жителей Харгоры и центральной части города.

По словам Воробьёва, по итогам работы с населением власти определили места нахождения людей во время последней проверки системы оповещения. На примере Белгорода видно, что конечные устройства размещены рационально, но их количество недостаточное. Подтверждением этому является:

  • устройства сосредоточены в местах максимальной плотности населения, а наибольшее количество жалоб зарегистрировано за пределами эффективного радиуса действия устройств;
  • большинство подтверждённых и обоснованных жалоб в местах, где зарегистрировано недостаточное количество устройств, например, в новых районах массовой застройки Харгоры, а также на некоторых участках в центре города;
  • часть жалоб можно отнести к субъективным.
Фото: Из оперативного заседания правительства области

Воробьёв отметил, что после начала СВО власти приняли меры по увеличению финансирования на средства гражданской обороны. В 2021 году было выделено 16 млн рублей, в 2022 году — 36 млн рублей, а в 2023 году — 128 млн рублей.

При этом Валуйскому, Грайворонскому, Шебекинскому горокругам, а также Краснояружскому району выделили средства из резервного фонда правительства области в размере 76 млн рублей на дооборудование систем оповещения. По итогам прогнозируемый рост охвата населения техсредствами увеличится до 93-98,8%.

На 2024 год для развития и совершенствования систем оповещения выделят ещё 51 млн рублей.

Деньги огромные. На них можно построить ФОК, детский сад. С другой стороны понимаем, что идёт речь о безопасности людей. В нашей ситуации расстояние от границы до некоторых населённых пунктов 0 км, система оповещения при однократном обстреле не играет никакой роли. С другой стороны события в Шебекино показали, что работа дала результаты.
Вячеслав Гладков
Тихий звук или полная тишина: жалобы белгородцев при проверке системы оповещения
Узнать подробнее
Читайте также:
«Не поддавайтесь»: замгубернатора Белгородской области пояснил видео фейк-электриковНе будет прежним: как будет ходить 120-й маршрут автобуса в Белгороде?Дорога от дома: из-за чего возник ещё один скандал с элитным ЖК в Белгороде?
#Финансирование#Новости Белгорода#Результаты#Гражданская оборона#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Оповещение населения#Харгора#Системы оповещения
Подпишитесь
В Новый год со старой ёлкой: как Белгород украсят к Новому году
Сегодня, 09:09
Было ли «напряжение»? Гладкову рассказали, что происходило ночью в Шебекино
Сегодня, 06:43
Стало известно, с чем связан вчерашний грохот под Белгородом
Сегодня, 08:28
Белгородские полицейские привлекли внимание прокуратуры своими доходами
Сегодня, 11:45
В Белгородской области назвали число открытых в честь бойцов СВО «Парт Героев»
Сегодня, 10:18
Число жалоб растёт: белгородцы не могут попасть к врачам
Сегодня, 06:54