Дорога от дома: из-за чего возник ещё один скандал с элитным ЖК в Белгороде?

В части с насаждениями любят гулять и отдыхать взрослые и дети. Особенно в летний период. Также, как пояснили журналистке Бел.Ру, в его развитие и облагораживание собственники квартир вкладывали свои финансовые средства, время и силы. По словам страдающих жильцов, проблемой является и то, что к данной территории прилегает детская площадка, от которой до проезжей части после строительных работ останется менее шести метров. К самой клинике претензий не имеется, поделились жители комплекса.