Дорога от дома: из-за чего возник ещё один скандал с элитным ЖК в Белгороде?

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Ранее жители многоэтажного дома на Свято-Троицком бульваре выразили свою обеспокоенность действиями председателя жилищного кооператива. По их словам, Светлана Ермолина предпринимает попытки продать часть территории комплекса и уничтожить единственные зелёные насаждения. Эта ситуация привела к возникновению конфликта.
В части с насаждениями любят гулять и отдыхать взрослые и дети. Особенно в летний период. Также, как пояснили журналистке Бел.Ру, в его развитие и облагораживание собственники квартир вкладывали свои финансовые средства, время и силы. По словам страдающих жильцов, проблемой является и то, что к данной территории прилегает детская площадка, от которой до проезжей части после строительных работ останется менее шести метров. К самой клинике претензий не имеется, поделились жители комплекса.
В центре противостояния — руководитель ТСН «ЖК Семь» — Светлана Ермолина. Она же является владелицей проблемного участка, где расположена клиника «Ортодонт+». Вместе с Владимиром Ермолиным они якобы планируют создать подъезд к зданию, однако это предполагает и частичное уничтожение той единственной естественной природной территории для отдыха во дворе жилого комплекса. Белгородцы отмечают, что территория — собственность жильцов комплекса, поэтому подобные решения должны приниматься с их согласия.
Муж собственницы сообщил, что Михаил Лупандин подал уже 528 заявлений с недовольствами в разные инстанции. Сам Михаил не отрицает этого и рассказывает, что на самом деле администрация не давала разрешение на проведение реконструкции.
Светлана Ермолина, делится мужчина, сразу «вцепилась обеими руками стать председателем», а также на тот момент её муж состоял в штате администрации города, что, по заверению Лупандина, мог использовать в своих целях. На этом основании, сообщает белгородец, Владимир и начал готовить документы «по изъятию земельного участка».
Напомним, Владимир Ермолин ранее возглавлял администрацию Крутологского сельского поселения Белгородского района. До администрации Белгорода Владимир Ермолин девять месяцев работал начальником управления экологической безопасности Белгородской области, а после некоторое время занимал место заместителя мэра по строительству, транспорту и ЖКХ администрации Белгорода.
В свою очередь, редакция Бел.Ру обратилась с официальным запросом к мэрии Белгорода. Власти города сообщили, что к ним поступало только одно обращение по спорному объекту. Кто прав в данном «земельном вопросе»?
Согласно ответу администрации, расположение дома №7 по Свято-Троицкому бульвару в принципе не соответствует требованиям законодательства.
«Данные земельные участки были поставлены на кадастровый учёт в целях предоставления в аренду застройщику для строительства жилого комплекса».
Администрация города Белгорода
Об этом упомянал и Владимир Ермолин. Он объяснил, что во время покупки участка ещё не было ни жилого дома, ни комплекса вообще. Однако, по его словам, уже давно существовал проезд к приобретённой территории через Свято-Троицкий бульвар. Позже застройщик «Новая высота» заявил о намерении огородить и эту территорию для строительства жилого комплекса ЖК-7, тем самым нарушив права её собственника.
Общество обязалось использовать предоставленные участки, не нарушая права и законные интересы собственников, землевладельцев и арендаторов сопредельных участков и владельцев другого недвижимого имущества. В нарушение этих условий договора при строительстве дома №<…> проезд был ликвидирован, что привело к нарушению прав Ермолиной С. Н.
Из решения Октябрьского районного суда Белгорода по делу
По сведениям госреестра недвижимости спорные земельные участки находятся в ведении администрации. А сам земельный участок под МКД и дворовой территорией до сих пор не сформирован окончательно. Один из жителей дома также видит проблему как раз в проекте межевания, который выполнен недоброкачественно.
Сами белгородцы утверждают, что такого не было. Однако у мэрии мнение другое. Сообщается, что публичные слушания по вопросу проводились 25 июня 2019 года. И уже 30 июня департамент строительства и транспорта Белгородской области установил проект межевания. Это касается территории в границах пр-кт Б.Хмельницкого — б-р Свято-Троицкий пр-д Театральный — ул. Победы, в границах которого расположен жилой дом.
Оповещение о проведении слушаний, уточняется, публиковалось в газете «Наш Белгород» (выпуск от 24.05.2019 г., №39) и на сайте администрации. С 24 мая по 25 июня 2019 года они проводились по адресу: г. Белгород, пр-кт Белгородский, 114-в.
Здесь стоит упомянуть об общей проблеме с проведением публичных слушаний в Белгороде. Заинтересованных лиц о них, получается, напрямую никто не уведомил, а чтобы попасть туда, нужно еженедельно читать местную газету и сайт мэрии и отслеживать там, а не появилось ли каких проблем с вашим домом, участком или другим имуществом. Естественно, что люди о слушаниях в итоге не узнали.
Здесь администрация поделилась такой информацией. В период с 9 июня по 23 июня 2023 года по тому же адресу обсуждался другой проект — о внесении изменений в вышеуказанное межевание территории. А 26 июня прошли ещё одни публичные слушания. По их итогу управление архитектуры и градостроительства Белгородской области 21 июля 2023 года внесло правки. Этот проект межевания территории предусматривает образование единого земельного участка под многоквартирным домом №7 по Свято-Троицкому бульвару. В проведении публичных слушаний приняли участие и жители многоквартирного жилого дома №15.
Оповещение о проведении публичных слушаний публиковалось в газете «Наш Белгород» (выпуск от 09.06.2023 г., №22) и на сайте администрации.
Законно, отвечает мэрия. Указано, что нежилое здание, в котором и находится клиника, расположено на земельном участке в частной собственности с актуальным видом разрешённого использования. Он и позволяет использовать его для амбулаторно-поликлинического обслуживания.
Такой вид предусматривает в том числе поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребёнка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории.
«Учитывая изложенное, признаков нарушения обязательных требований земельного законодательства при использовании земельного участка с кадастровым номером <…> для осуществления деятельности клиники „Ортодонт+“ не выявлено».
Администрация города Белгорода
Решение об оснащении нежилого здания беспрепятственным проходом принял Октябрьский районный суд Белгорода ещё в 2018 году, 29 ноября. Так, им установлено обязательство об обеспечении проезда через дворовую территорию многоквартирного дома №7 по Свято-Троицкому бульвару. В противном случае — фиксируется ещё одно нарушение прав собственника.
Также в документе указано следующее: «при таких обстоятельствах у собственников помещений многоквартирного жилого дома <…> отсутствуют правовые основания для прекращения доступа истицы Ермолиной С. Н. к принадлежащему ей на праве собственности нежилому зданию».
Когда же окончательно и законно сформируют земельный участок под многоквартирным домом по Свято-Троицкому бульвару и его дворовой территорией, пока неизвестно.
К этой ситуации стоит добавить, что конфликты вокруг элитных домов на Свято-Троицком бульваре в центре Белгорода происходят не впервые. Громкая история произошла в 2017 году: во дворе одного из домов состоялась встреча жильцов с представителями администрации и собственника стоянки, который не разрешал им парковать свои машины во дворе их дома, а после предложил либо выкупить землю, либо купить абонементы на парковку.
Тогда, по словам жильцов жилого комплекса на Свято-Троицком бульваре, Андрей Бутусов незаконно приватизировал придомовую территорию, что противоречило статье 36 Жилищного кодекса РФ. Белгородцы сообщили, что он установил ограничения на въезд на территорию жилого комплекса и использовал её для своих коммерческих целей.
Через год ситуация не решилась. Поэтому 15 июня жители комплекса объявили бойкот после того, как им было предложено освободить автостоянку. А 18 июля жители домов № 11 и 15 по Свято-Троицкому бульвару заблокировали движение транспорта за пределами своего ЖК. Белгородцы не смогли «бесплатно» попасть в свой двор, поэтому оставили авто на улице Победы. Тогда же сообщалось, что инициативная группа жильцов готова перекрыть движение на проспекте Богдана Хмельницкого, чтобы обратить внимание администрации на конфликт. Или же в принципе поставить машины у здания правительства региона.
Также 9 августа 2018 на парковку у многоквартирных жилых домов №15 и 11 на Свято-Троицком бульваре привезли новые блоки, которыми полностью перекрыли въезд во двор высоток. Жильцы написали обращение, заявляя, что тем самым нарушаются нормы пожарной безопасности. Однако в МЧС нарушений не нашли, так как для подъезда пожарной техники предусмотрен проезд через автоматические шлагбаумы.
Об этом также упоминал Михаил Лупандин в разговоре с журналисткой Бел.Ру. По его мнению, необходима ещё одна проверка, потому что нарушение на самом деле якобы есть, а ситуацию разрешили нечестным способом. В подаче жалобы в 2018 году мужчина также принимал участие.
В этом году после июньского пожара в доме №15 по Свято-Троицкому проводились восстановительные работы. Тогда жители остались без горячего водоснабжения на три месяца. Произвести пуск должны были 10 сентября, как сообщила местная жительница. Она раскритиковала городские власти и поинтересовалась, почему людей «обманывают». Об этом стало известно 15 сентября.