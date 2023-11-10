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Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Появились подробности о новом маршруте автобуса №120 в Белгороде

Не будет прежним: как будет ходить 120-й маршрут автобуса в Белгороде?

10 ноября 2023, 14:48
Фото: 1MI

Появились подробности о новом маршруте автобуса №120 в Белгороде

На сайте госзакупок появился контракт по осуществлению регулярных перевозок пассажиров по ряду маршрутов. Среди них есть и 120-й: к документам прикрепили подробную карту следования со всеми остановками от Дубового до КАЦИ.

Согласно документам с сайта госзакупок, начинать своё движение 120-й автобус будет от остановки КАЦИ. Далее через проспект Ватутина он будет следовать до Дубового. По этому маршруту ожидаются остановки в 29 местах. В их числе:

  • улица Мичурина
  • улица Павлова
  • гастроном Салют
  • Железнодорожный вокзал
  • Технолог
  • Поликлиника УМВД
  • Синие крыши

Подробнее — на карте:

120-й маршрут в Белгороде120-й маршрут в Белгороде
120-й маршрут в Белгороде: обратное движение120-й маршрут в Белгороде: обратное движение
120-й маршрут в Белгороде
Фото: Bel.ru

Общая протяжённость маршрута — 34,5 километра.

Ежедневно в Белгороде будут запускать 35 рейсов, включая дополнительные. Курсировать при этом должны максимально пять машин. В выходные количество рейсов снижено до 21.

При этом автобус №120Ш будет ходить от посёлка Дубовое до микрорайона «Европа»:

Маршрут 120Ш в БелгородеМаршрут 120Ш в Белгороде
Маршрут 120Ш в Белгороде

Центр закупок Белгородской области ищет того, кто за 15 млн рублей будет готов заниматься осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по маршрутам 120, 120Ш, 102М, 102г, 132. Вступает в силу контракт с момента подписания.

Минимальное количество мест на одном рейсе — 50. Сидячих из них должно быть по меньшей мере 19. Каждый автобус должен быть оснащён системами оповещения пассажиров и вызова спецслужб.

Заказчиком выступило Областное государственное казенное учреждение «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области». Принимать заявки от подрядчиков прекратили 10 ноября этого года.

Изменения схемы движения автобусов №120 в Белгородской агломерации вступят в силу с 1 января 2024 года. Сейчас же его маршрут пролегает от Гринёвки до Дубового через улицу Щорса. Данный маршрут решили заменить автобусами № 117, 117У, 117Т.

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#Общество#Автобус#Дубовое#Ватутина#Маршрут#Госзакупки#Перевозки#Белгород#Артем Черненко
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