Не будет прежним: как будет ходить 120-й маршрут автобуса в Белгороде?

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Согласно документам с сайта госзакупок, начинать своё движение 120-й автобус будет от остановки КАЦИ. Далее через проспект Ватутина он будет следовать до Дубового. По этому маршруту ожидаются остановки в 29 местах. В их числе:
Подробнее — на карте:
Общая протяжённость маршрута — 34,5 километра.
Ежедневно в Белгороде будут запускать 35 рейсов, включая дополнительные. Курсировать при этом должны максимально пять машин. В выходные количество рейсов снижено до 21.
При этом автобус №120Ш будет ходить от посёлка Дубовое до микрорайона «Европа»:
Центр закупок Белгородской области ищет того, кто за 15 млн рублей будет готов заниматься осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по маршрутам 120, 120Ш, 102М, 102г, 132. Вступает в силу контракт с момента подписания.
Минимальное количество мест на одном рейсе — 50. Сидячих из них должно быть по меньшей мере 19. Каждый автобус должен быть оснащён системами оповещения пассажиров и вызова спецслужб.
Заказчиком выступило Областное государственное казенное учреждение «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области». Принимать заявки от подрядчиков прекратили 10 ноября этого года.
Изменения схемы движения автобусов №120 в Белгородской агломерации вступят в силу с 1 января 2024 года. Сейчас же его маршрут пролегает от Гринёвки до Дубового через улицу Щорса. Данный маршрут решили заменить автобусами № 117, 117У, 117Т.