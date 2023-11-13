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От белгородцев поступило 192 жалобы на работу системы оповещения

Тихий звук или полная тишина: жалобы белгородцев при проверке системы оповещения

13 ноября 2023, 08:37
Фото: Midjourney

От белгородцев поступило 192 жалобы на работу системы оповещения

В ходе оперативного совещания в правительстве обсудили поэтапную модернизацию системы оповещения населения. Начальник управления региональной безопасности правительства Белгородской области Евгений Воробьёв рассказал о поступивших жалобах.

По словам чиновника, в текущем году в Белгородской области провели 255 запусков систем оповещения, из них 61 запуск — в контрольном режиме и 194 — в случаях обстрелов населённых пунктов:

  • Валуйский горокруг — 24 запуска;
  • Волоконовский район — три запуска;
  • Грайворонский горокруг — 15 запусков;
  • Краснояружский район — 89 запусков;
  • Шебекинский горокруг — 63 запуска.

Воробьёв добавил, что до 2022 года запуск системы оповещения проходил дважды в год. При этом по итогам проверки системы 4 октября в различных источниках зафиксировали 192 жалобы от жителей области, что на 38 жалоб больше, чем после проверки весной.

Увеличение количества жалобы связано с возросшей социальной активностью населения, повышением требований со стороны органов власти и увеличением каналов поступления информации.
Евгений Воробьёв

Большинство обращений связано с тихим звуком сирен или полным отсутствием звуковой или речевой информации.

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#Общество#Белгородская область#Система оповещения#Жалобы#Органы власти#Кристина Семенчук#Оповещение населения#Проверка системы
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