Тихий звук или полная тишина: жалобы белгородцев при проверке системы оповещения

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
По словам чиновника, в текущем году в Белгородской области провели 255 запусков систем оповещения, из них 61 запуск — в контрольном режиме и 194 — в случаях обстрелов населённых пунктов:
Воробьёв добавил, что до 2022 года запуск системы оповещения проходил дважды в год. При этом по итогам проверки системы 4 октября в различных источниках зафиксировали 192 жалобы от жителей области, что на 38 жалоб больше, чем после проверки весной.
Увеличение количества жалобы связано с возросшей социальной активностью населения, повышением требований со стороны органов власти и увеличением каналов поступления информации.
Евгений Воробьёв
Большинство обращений связано с тихим звуком сирен или полным отсутствием звуковой или речевой информации.